Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Hermanstadt 2-1. „A fost o perioadă mai întunecată, dar ne-am deblocat. Mă bucur pentru Louis Munteanu. Are calitate cât duce trenul!”. Exclusiv

Finanțatorul clubului din Gruia a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK la scurt timp după ce echipa antrenată de Andrea Mandorlini s-a impus pe teren propriu cu scorul de 2-1 în fața celor de la Hermannstadt în etapa a 12-a din Superliga.

Neluțu Varga, încântat după CFR Cluj – Hermannstadt 2-1

Omul de afaceri este convins că acest moment poate fi sinonim cu revenirea formației sale în lupta pentru primele locuri în campionat. În plus, el s-a arătat chiar încântat de faptul că

„Am fost mulțumit că am câștigat și s-au deblocat mental băieții. Mă bucur pentru echipă și pentru antrenor, în mod special mă bucur pentru Louis că s-a deblocat și a început să dea goluri.

Sunt ferm convins că în continuare va începe să-și facă datoria la fel cum ne-a învățat și cum merită, pentru că are toate calitățile necesare pentru a ne face fericiți și pe noi, și pe el, și echipa cu goluri frumoase și cu goluri care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele.

A fost o perioadă mai întunecată până acum, sper că acum vine și soarele la noi, pe strada noastră. Sperăm să se omogenizeze echipa, să își revină și Zouma, să fie pregătit la capacitate și să avem o apărare cum am avut pe vremuri, să nu ne fie frică, la fiecare meci să stau cu inima îndoită, când avem un gol avantaj să stau stresat că ne egalează sau chiar pierdem.

Ce a spus Neluțu Varga despre vedeta Louis Munteanu

Deci din punctul ăsta de vedere am văzut un upgrade la echipă care îmi place. Încep băieții să joace fotbal și asta îmi place. Începe să se vadă mâna antrenorului și omogenitatea lor. Pentru asta îi felicit pe toți și mă bucur. Sper să o țină tot așa și să ne ducem înapoi unde ne este locul, acolo sus, în vârf.

Ceea ce pot să spun de Louis, sunt foarte fericit, calitate are cât duce trenul. Important a fost să se refacă după accidentare și să revină cu gol, ceea ce s-a întâmplat. De acum încolo îi urez succes și la echipă la fel. Felicitări pentru victorie, e un important meci câștigat, trei puncte importante. Îți dă speranțe că, încet-încet, cu treabă bună, putem ajunge înapoi acolo unde ne dorim”, a spus Neluțu Varga pentru FANATIK după