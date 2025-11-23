Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște surprize săptămâna asta”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri s-a arătat încântat de jocul prestat de jucătorii săi în meciul de duminică seară, câștigat cu scorul de 3-0. Astfel, el a dorit să îi felicite pe toți fotbaliștii, dar și pe oamenii din staff-ul tehnic, bineînțeles cu o mențiune specială pentru antrenorul Daniel Pancu.

Neluțu Varga, extrem de bucuros după CFR Cluj – Rapid 3-0

De asemenea, cu aceeași ocazie, Neluțu Varga a mai transmis și că urmează ca în scurt timp jucătorii să aibă parte de o surpriză foarte plăcută, ca recompensă pentru acest succes,

„Felicit băieții pe calea asta și sunt tare mândru că a revenit spiritul și sper că am scăpat de ghinion. Am început să văd echipa pe care o știam dintotdeauna. Ăsta e spiritul la CFR. Sunt foarte fericit și pe calea asta vreau să felicit băieții și tot staff-ul, în mod special pe Pancone, pe Mister. Au făcut un joc superb, mi-a plăcut. Îi felicit și săptămâna asta o să aibă niște surprize plăcute”, a spus Neluțu Varga pentru FANATIK.

De ce este victoria cu Rapid extrem de importantă pentru CFR Cluj

Această victorie este cu atât mai specială cu cât ea s-a produs în fața liderului din SuperLiga de dinainte de această etapă. De altfel, înintea acestei partide, secundul :

„Daniel a venit cu multă energie, încearcă să schimbe destul de multe față de cum era echipa. Are filosofia lui, vede jocul în felul lui. El e optimist, băieții răspund bine la toate cerințele și sper să arătăm asta în meciul de duminică.

Cred că vom face un meci bun cu Rapid, îi cunosc pe jucători și știu că în meciurile importante se motivează. Întâlnim liderul și nu cred că au nevoie de altă motivație. Am încredere că vom face un meci bun și vom termina cu un rezultat pozitiv. Vom arăta diferit din punct de vedere al intensității.

Cred că va fi un meci deosebit pentru Daniel și își va dori să câștige. Rapid e o echipă pe stilul spaniol, cu posesie, bună pe tranziții, trebuie să facem un joc perfect ca să terminăm cu un rezultat pozitiv. E dificil de vorbit de play-off, ne gândim să o luăm pas cu pas”.