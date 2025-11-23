Sport

Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște surprize săptămâna asta”. Exclusiv

Neluțu Varga, extrem de bucuros după victoria de senzație obținută de CFR Cluj în fața Rapidului! Ce a spus finanțatorul clubului din Gruia
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
23.11.2025 | 23:05
Nelutu Varga prima reactie dupa CFR Rapid 30 Victorie superba sunt tare mandru O sa fie niste surprize saptamana asta Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj - Rapid 3-0. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Omul de afaceri s-a arătat încântat de jocul prestat de jucătorii săi în meciul de duminică seară, câștigat cu scorul de 3-0. Astfel, el a dorit să îi felicite pe toți fotbaliștii, dar și pe oamenii din staff-ul tehnic, bineînțeles cu o mențiune specială pentru antrenorul Daniel Pancu.

Neluțu Varga, extrem de bucuros după CFR Cluj – Rapid 3-0

De asemenea, cu aceeași ocazie, Neluțu Varga a mai transmis și că urmează ca în scurt timp jucătorii să aibă parte de o surpriză foarte plăcută, ca recompensă pentru acest succes, cel mai probabil fiind vorba despre o chestiune de natură financiară. 

ADVERTISEMENT

„Felicit băieții pe calea asta și sunt tare mândru că a revenit spiritul și sper că am scăpat de ghinion. Am început să văd echipa pe care o știam dintotdeauna. Ăsta e spiritul la CFR. Sunt foarte fericit și pe calea asta vreau să felicit băieții și tot staff-ul, în mod special pe Pancone, pe Mister. Au făcut un joc superb, mi-a plăcut. Îi felicit și săptămâna asta o să aibă niște surprize plăcute”, a spus Neluțu Varga pentru FANATIK. 

De ce este victoria cu Rapid extrem de importantă pentru CFR Cluj

Această victorie este cu atât mai specială cu cât ea s-a produs în fața liderului din SuperLiga de dinainte de această etapă. De altfel, înintea acestei partide, secundul Laurențiu Rus chiar a ținut să scoată în evidență în mod special calitatea celor de la Rapid:

ADVERTISEMENT
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Digi24.ro
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis

„Daniel a venit cu multă energie, încearcă să schimbe destul de multe față de cum era echipa. Are filosofia lui, vede jocul în felul lui. El e optimist, băieții răspund bine la toate cerințele și sper să arătăm asta în meciul de duminică.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi...
Digisport.ro
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate

Cred că vom face un meci bun cu Rapid, îi cunosc pe jucători și știu că în meciurile importante se motivează. Întâlnim liderul și nu cred că au nevoie de altă motivație. Am încredere că vom face un meci bun și vom termina cu un rezultat pozitiv. Vom arăta diferit din punct de vedere al intensității.

Cred că va fi un meci deosebit pentru Daniel și își va dori să câștige. Rapid e o echipă pe stilul spaniol, cu posesie, bună pe tranziții, trebuie să facem un joc perfect ca să terminăm cu un rezultat pozitiv. E dificil de vorbit de play-off, ne gândim să o luăm pas cu pas”. 

ADVERTISEMENT
Rezultate SuperLiga, etapa 17. Clasament actualizat după CFR Cluj – Rapid 3-0
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 17. Clasament actualizat după CFR Cluj – Rapid 3-0
Marian Aioani i-a îngropat pe rapidiști în meciul cu CFR Cluj! Gafă impardonabilă...
Fanatik
Marian Aioani i-a îngropat pe rapidiști în meciul cu CFR Cluj! Gafă impardonabilă a portarului în Gruia. Video
CFR Cluj – Rapid 3-0, în etapa 17 din SuperLiga. Giuleștenii au primit...
Fanatik
CFR Cluj – Rapid 3-0, în etapa 17 din SuperLiga. Giuleștenii au primit o corecție în Gruia!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Gică Hagi a realizat o investiție MAJORĂ la Constanța. Imperiul 'Regelui', în expansiune
iamsport.ro
Gică Hagi a realizat o investiție MAJORĂ la Constanța. Imperiul 'Regelui', în expansiune
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!