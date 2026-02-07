Sport

Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!". Exclusiv

Neluțu Varga este în culmea fericirii după ce CFR Cluj a câștigat cu scorul de 3-2 derby-ul cu U Cluj. Patronul vicecampioanei vrea titlul odată cu intrarea în play-off și le-a promis jucătorilor o primă substanțială
Cristi Coste, Cristian Măciucă
07.02.2026 | 22:36
Neluțu Varga, prima reacție după CFR - U Cluj 3-2. "Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!".
Neluțu Varga este în culmea fericirii. CFR Cluj s-a impus cu 3-2 în derby-ul cu U Cluj și a urcat pe loc de play-off. Patronul vicecampioanei se gândește deja la titlu și le-a promis fotbaliștilor o primă importantă.

Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2

CFR Cluj a reușit o nouă victorie în SuperLiga, 3-2, contra lui U Cluj, în Gruia. A fost a 7-a victorie la rând pentru formația pregătită de Daniel Pancu, iar patronul Neluțu Varga a avut un mesaj clar la finalul unui derby extrem de tensionat. După 3-2 cu U Cluj, CFR Cluj a urcat pe locul 6, cu 41 de puncte, cu unul mai puțin decât rivala din oraș, care este pe poziția a 5-a.

„Sunt foarte fericit pentru victoria asta, mai ales că are o semnificație aparte, că e derby-ul Clujului. Îi felicit în mod special pe Pancu și pe băieți. Au dovedit că au spirit. Au reînviat spiritul ăla de bărbați și de campioni. Ăsta e spiritul CFR-ului. Sincer, d-aia tot repet acest lucru, pentru că încep să simt echipa pe care am creionat-o când am intrat în fotbal.

Și asta am vrut să văd. Își dau viața! Sunt bărbați! Știu să țină de minge, de scor. Pragmatic, trei puncte, calificare în play-off și campioant. Sperăm acum să ne gândim și la alte lucruri. Important e să fie băieții sănătoși, le pregătim și o primă. O să fie bine. Și sper ca la fiecare meci în care îmi fac o bucurie să le fac și eu o bucurie. 

Atât am avut de spus. Îi felicit încă o dată pe băieți că mi-au făcut o seară frumoasă”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Neluțu Varga a anunțat că CFR Cluj nu mai are nicio problemă financiară

În săptămâna premergătoare derby-ului CFR Cluj – U Cluj, Neluțu Varga le-a mai dat o veste bună jucătorilor și fanilor echipei sale. În exclusivitate pentru FANATIK, patronul CFR-ului a dezvăluit că nu mai există nicio problemă financiară al clubul din Gruia și a negat zvonurile conform cărora și-ar fi amanetat fotbaliștii.

„Împrumuturile despre care au apărut informații și s-a scris au fost contractate astă-vară, deci este ceva care aparține trecutului. Între timp toate datoriile au fost plătite, am returnat împrumutul de peste 1,5 milioane de euro făcut anul trecut. În acest moment, salariile tuturor sunt la zi, iar CFR Cluj este un club fără nicio problemă financiară”, a reacționat Neluțu Varga pentru FANATIK.

