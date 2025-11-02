Sport

Neluțu Varga, prima reacție după dezvăluirile lui Eugen Trică la Fanatik SuperLiga: „Un analfabet care se ruga de mine să-l pun antrenor, i-am întins o mână când nu avea ce mânca”. Exclusiv

Neluțu Varga a oferit o primă reacție, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce a fost acuzat că face schimbările la CFR Cluj!
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
02.11.2025 | 14:07
Neluțu Varga i-a dat instant replica lui Eugen Trică. Foto: colaj Fanatik
Afirmația a fost făcută de Eugen Trică în direct la FANATIK SUPERLIGA, cu mențiunea că aceste chestiuni s-ar fi petrecut doar în perioadele anumitor antrenori, inclusiv însă chiar și la partida cu Dinamo de pe Arena Națională de vineri seară.

Neluțu Varga, replică instant pentru Eugen Trică

În replică, Varga a spus că nu s-a pus problema de așa ceva, mai ales cu ocazia meciului de la București, întrucât el nu se afla în țară în acel moment și astfel nu a luat legătura cu nimeni din club.

„Dacă Trică crede așa ceva, înseamnă că fură curent. Eu sunt departe plecat, în Africa, nici măcar nu am vorbit cu nimeni de la CFR Cluj în ziua meciului cu Dinamo sau orice legat de echipă, legat de club, jur.

Iar dacă cineva crede că eu mă ocup să pun jucători în teren, chiar avem de a face cu oameni nebuni. Nu am făcut treaba asta niciodată și nu o să o fac niciodată.

Că e vorba de Zouma, X, Y sau oricine altcineva. Eugen Trică vorbește numai tâmpenii. De unde știe el ce e în clubul ăsta? Nu are nicio treabă cu clubul ăsta. Dar de fapt Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca și după aia voia mult mai mult decât atât.

Nu i-am mai răspuns la telefon, l-am lăsat să meargă pe drumul lui și acum aruncă numai mizerii despre mine și despre CFR Cluj. Deci ăsta este Eugen Trică, omul care se ruga să-l pun antrenor și nu am fost de acord”, a spus Neluțu Varga pentru FANATIK. 

