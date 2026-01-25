Neluțu Varga, prima reacție după marea victorie a CFR-ului: „Am fost bărbați! Le-am arătat celor de la FCSB că avem adevăratul ADN al performanței”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Acționarul majoritar de la CFR Cluj a oferit o reacție exclusivă pentru FANATIK după finalul entuziasmant de către ardeleni, 4-1, pe Arena Națională. Daniel Pancu și jucătorii au fost felicitați pentru modul în care au reușit să o învingă pe trupa bucureșteană.

Ioan Varga, laude pentru jucători și Daniel Pancu după victoria CFR-ului cu FCSB

Ioan Varga s-a declarat mulțumit de victoria pe care echipa sa a obținut-o în duelul de pe Arena Națională și a remarcat spiritul de luptă pe care jucătorii l-au avut.

„Sunt fericit pentru victoria asta, a fost un derby, normal că noi ne batem cu FCSB întotdeauna. E o bucurie în plus că i-am bătut la ei acasă și cu scorul acesta. Jucătorii au dat dovadă de motivație, faptul că sunt fericiți, liniștiți, au condiții bune, totul la zi. Ceea ce pot să fac e să țin pasul și să nu se mai întârzie la salarii și ei să dea randamentul scontat.

Ceea ce-mi doresc cel mai mult e să câștigăm meci cu meci, să recupereze punctele pierdute din cauza situației care a fost. Sper că totul s-a reglat și Pancu a reglat aceste detalii. Jucătorii au dat dovadă că sunt bărbați. Le doresc să fie sănătoși și să câștige cât mai multe puncte. Dacă ajută Dumnezeu să intrăm în play-off acolo e un alt campionat și vedem care pe care. Până atunci nu vorbim mai multe”, a spus Ioan Varga exclusiv pentru FANATIK.

Ioan Varga vorbește despre mentalitatea jucătorilor de la CFR Cluj după meciul cu FCSB

Omul de afaceri a ținut să le transmită jucătorilor că-și dorește să vadă același spirit și la meciurile viitoare, pentru ca startul nefast de sezon să fie lăsat în urmă.

„Felicitări pentru ceea ce au făcut astăzi și le urez succes pentru viitor, la meciurile care urmează. Să aibă aceeași atitudine, spiritul de învingători, spiritul CFR-ului, de care au dat dovadă în toți acești ani. Le-am arătat celor de la FCSB că avem adevăratul ADN al performanței. Sper să dea Dumnezeu să facem o treabă bună, chiar dacă am început prost sezonul, dar sper să o reglăm pe parcurs”, a mai spus Ioan Varga exclusiv pentru FANATIK.

CFR Cluj trece în clasament peste FCSB după victoria de pe Arena Națională

În urma partidei de pe Arena Națională, cei de la CFR Cluj au ajuns la 32 de puncte și au trecut peste rivala FCSB în clasament. Formația roș-albastră a rămas cu 31 de puncte și este pe locul 10 după 23 de etape, în timp ce ardelenii se află pe poziția a 9-a.

Formația pregătită de Daniel Pancu are în acest moment de recuperat 4 puncte până la locul 6 care este ocupat în acest moment de Universitatea Cluj. Totuși, cei de la CFR Cluj mai au de trecut și peste Oțelul și UTA, care se luptă și ele pentru play-off. În runda viitoare, trupa din Gruia joacă pe teren propriu cu Metaloglobus, ultima clasată din SuperLiga.