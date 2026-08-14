Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Neluțu Varga, în extaz după ce Șumudică a acceptat să preia CFR Cluj: ”7 victorii din 7 meciuri, ca în mandatul anterior!”. Exclusiv

Marius Șumudică (55 de ani) este noul antrenor al celor de la CFR Cluj. Cum a reacționat patronul Neluțu Varga (54 de ani) după ce a bătut palma cu tehnicianul.
Cristi Coste, Traian Terzian
14.08.2026 | 12:54
Nelutu Varga in extaz dupa ce Sumudica a acceptat sa preia CFR Cluj 7 victorii din 7 meciuri ca in mandatul anterior Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Reacția lui Neluțu Varga (54 de ani) după numirea lui Marius Șumudică (55 de ani) la CFR Cluj. Sursă foto: colaj Fanatik
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Deși primele negocieri dintre cele două părți eșuaseră din cauza unor divergențe privind staff-ul, în cele din urmă Marius Șumudică și Neluțu Varga au ajuns la o înțelegere. Care a fost prima reacție a patronului de la CFR Cluj.

Neluțu Varga, încântat de venirea lui Marius Șumudică la CFR Cluj

La scurt timp după ce Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGAMarius Șumudică este noul antrenor al celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga a confirmat informația. Patronul din Gruia a precizat și ce așteaptă de la noul tehnician.

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”Da, avem antrenor. Sper ca Șumudică să aibă 7 victorii din 7 meciuri, așa cum a avut și în mandatul anterior. Cred că am luat cea mai bună decizie și am mare, mare încredere în Șumudică”, a declarat Varga, pentru FANATIK SUPERLIGA.

Liber de contrat de la mijlocul lunii martie, când s-a despărțit de Al-Okhdood din Arabia Saudită, Marius Șumudică revine la CFR Cluj după cinci ani. La începutul sezonului 2021-2022, antrenorul a rezistat mai puțin de trei luni pe banca formației din Gruia.

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Ce salariu va avea Marius Șumudică la CFR Cluj

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a confirmat și el că a ajuns la o înțelegere cu CFR Cluj. Tehnicianul a precizat că discuțiile s-au purtat cu Marian Copilu și a lăsat să se înțeleagă ce salariu va avea.

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”E gata, m-am înțeles, am semnat până în vară! M-au sunat, am vorbit cu Marian Copilu. Mi-au expus proiectul. Probabil o să apară și în presă detaliat că eu nu pot să vorbesc. Sunt un angajat al clubului. Și am căzut de acord că e momentul să reîncep treaba. Am semnat până la anul în vară.

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(n.r. – Același salariu, 20.000 euro pe lună?) Nu pot spune eu salariul. Ești pe aproape, Horia. Contractul e până la vară. La vară discutăm. Vedem ce se întâmplă în acest an. Îmi era dor să revin în iarbă, îmi place. Mă duc la treabă!”, a spus Șumudică. Între timp, FANATIK a aflat că antrenorul va avea un salariu lunar de 17.000 de euro.

Cine l-a convins pe Șumudică să accepte CFR Cluj

Noul antrenor al ardelenilor a mărturisit că negocierile s-au purtat cu Marian Copilu și acesta a fost omul care l-a convins să vină la CFR Cluj. Marius Șumudică știe că îl așteaptă o provocare uriașă și a anunțat când va ajunge la echipă.

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”Dimineață m-au sunat, am stat de vorbă, am ajuns la un numitor comun și speră să ajung cât mai repede. Azi nu am timp să ajung la antrenament. Mâine ne deplasăm la Arad pentru meciul cu Corvinul. E foarte greu.

Nu cunosc jucătorii, dar m-au convins și s-au purtat ok, iar din punctul ăsta de vedere contează enorm. În momentul de față, CFR are nevoie de Șumudică, cum și Șumudică are nevoie de CFR. Anul ăsta sper să o scoatem la capăt și să ne clasăm cât mai sus în clasament.

(n.r. – Cu cine ai discutat? Cu Marian Copilul sau te-a sunat și Neluțu?) Nu, nu. Doar cu Marian am vorbit. Cu Neluțu am vorbit când am fost la Cluj. Acum Marian Copilu m-a convins. Îmi place să lucrez.

E unul dintre cele mai titrate cluburi de la noi din țară în ultimii 10-20 de ani și nu îmi place să fug de responsabilitate. Oamenii ăștia au nevoie de un antrenor care să pună umărul. Sper să fi făcut alegerea corectă atât ei, cât și eu și să avem rezultatele scontate. Știu că e greu”, a afirmat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Reacția lui Neluțu Varga după numirea lui Șumudică la CFR Cluj

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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