Neluțu Varga, prima reacție după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj. „Nu e nicio pierdere. Om fără caracter!”. Cine vine în locul lui. Exclusiv

Cristi Coste, Iulian Stoica
22.05.2026 | 23:59
Partida dintre CFR Cluj și FC Argeș, disputată în runda a 10-a a play-off-ului, s-a încheiat la egalitate, 1-1. Confruntarea a fost lipsită de o miză reală pentru ardeleni, care aveau deja asigurată poziția a treia și, implicit, biletul pentru preliminariile UEFA Conference League. De când a preluat echipa într-un moment dificil, din a doua jumătate a clasamentului, Daniel Pancu a reușit o redresare spectaculoasă în Gruia, obținând rezultate excelente, ca după meciul cu piteștenii să își anunțe plecarea. Care a fost prima reacție a lui Neluțu Varga.

La scurt timp după CFR Cluj – FC Argeș 1-1, Neluțu Varga a vorbit cu FANATIK despre plecarea lui Daniel Pancu. Patronul ardelenilor a transmis că decizia antrenorul denotă lipsa de caracter. Omul de afaceri susține că nu este o pierdere faptul că Pancone va părăsi echipa și e urât faptul că a anunțat despărțirea prin intermediul presei.

„E decizia lui! Noi ne-am concentrat pe un antrenor mult mai compatibil cu noi. Eu cred că nu este nicio pierdere. În schimb, este urât din partea lui că a ținut acest subiect în reflectoarele jurnaliștilor. Mie nu-mi place deloc! Se vede că este un om fără caracter, un om de nimic, sincer! Nu are rost să spun mai multe. Nu vreau să intru în polemică, nu mă interesează”, a declarat Neluțu Varga pentru FANATIK.

Edi Iordănescu va prelua CFR Cluj

În continuare, Neluțu Varga a expus faptul că obiectivele pentru sezonul viitor sunt mărețe, patronul dorind ca echipa să se califice în cupele europene și să se lupte la campionat. Patronul de la CFR Cluj a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că Edi Iordănescu va prelua formația din Gruia în sezonul ce urmează.

„Noi vrem să ne ducem în Europa, să câștigăm campionatul și, desigur, să vină Edi Iordănescu! Edi e un antrenor care a demonstrat, a luat titlul. E un antrenor cu mult moral, cu multă calitate, multă înțelepciune și mult bun-simț. Nu are rost să mai vorbim despre pregătirea lui Edi, comparativ cu alți antrenori. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Pancu, îi mulțumim și la revedere”, a conchis Neluțu Varga.

Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
