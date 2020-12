Neluţu Varga, prima reacţie după Young Boys – CFR Cluj 2-1: „Mi-i inima frântă! Suntem prea mici!” Exclusiv

Neluțu Varga a oferit o primă reacție pentru FANATIK după eliminarea lui CFR Cluj din UEFA Europa League. Campioana României a părăsit competiția după un final dramatic, la Berna, acolo unde Young Boys a câștigat cu 2-1.

CFR Cluj avea nevoie de victorie pentru a merge în 16-imile celei de-a doua competiții intercluburi din Europa. În minutul 90+2, ardelenii conduceau cu 1-0, dar totul s-a schimbat la 180 de grade în momentul în care Benoît Bastien a dictat un penalty controversat pentru elvețieni.

Echipa lui Edward Iordănescu a terminat pe locul 3 grupa A, cu cinci puncte, la egalitate cu ȚSKA Sofia, cinci mai puține decât ocupantele primelor două locuri, AS Roma și Young Boys.

Neluțu Varga: „Mi-i inima frântă! Suntem prea mici!”

Nu doar fotbaliștii lui CFR Cluj au rămas cu un gust amar după eliminarea din Europa League. Imediat după ultimul fluier al lui Benoît Bastien, finanțatorul Neluțu Varga a avut un mesaj plin de tristețe.

„Mi-i inima frântă! Suntem prea mici… Asta este, mergem înainte cu capul sus și inima ruptă. Sunt mândru de jucători și de antrenori. A fost unul dintre cele mai bune meciuri de când sunt eu patron! Îi felicit sincer!”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK, după Young Boys – CFR Cluj 2-1.

Mario Camora: „Un arbitru penibil! Nu am văzut aşa ceva în viaţa mea”

Fotbaliștii lui CFR Cluj au reacționat mult mai dur la finalul meciului de la Berna. Căpitanul Mario Camora a pus tunurile pe arbitrul francez.

„Echipa a făcut un meci foarte bun. A fost un arbitru penibil. Nu ştiu cum arbitrează acest om în Europa League sau Liga Campionilor.

Nu am alt cuvânt, doar penibil. Nu am văzut aşa ceva în viaţa mea. Nu mai am cuvinte. CFR Cluj a făcut un meci foarte bun. Meritam să ne calificăm”, a declarat Mario Camora.

Pentru CFR Cluj urmează acum un nou meci dificil, de această dată în Liga 1. Duminică, 13 decembrie, de la ora 21:00, campioana României primește vizita liderului FCSB.

