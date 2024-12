Neluțu Varga, primele transferuri la CFR Cluj! Patru jucători vin sub comanda lui Dan Petrescu

Pentru a face loc noilor transferuri, Neluțu Varga a hotărât ca mai întâi să se despartă de anumiți fotbaliști. Patronul lui CFR Cluj a declarat în exclusivitate pentru FANATIK care sunt .

Ce transferuri pregătește Neluțu Varga la CFR Cluj

Cu gândul la titlu după o pauză de doi ani, șeful de la CFR Cluj pregătește o campanie de achiziții spectaculoasă în această iarnă. Varga a anunțat că Dan Petrescu va avea patru jucători noi pentru partea a doua a campionatului.

Unul dintre aceștia este Andres Șfaiț, în vârstă de 20 de ani, fotbalist de bandă stângă care este legitimat la Salernitana, în Serie B, și care a mai fost dorit de ardeleni și la începutul sezonului.

”Da, pe Șfaiț l-am dorit și în vară. A picat în ultimul moment, dar noi nu am renunțat la el. Este un fotbalist de mare viitor și va juca la noi. Și o să mai luăm doi mijlocași și un atacant. Nu vă pot spune numele, dar sunt jucători buni, o să vedeți”, a declarat Neluțu Varga, pentru .

Andres Șfaiț a fost aproape de a ajunge la CFR Cluj în vară, dar din cauza faptului că oficialii clubului Salernitana nu au semnat actele în timp util pentru a fi înregistrate.

Dan Petrescu, păstrat în funcția de antrenor

Dezamăgit de evoluțiile echipei în prima jumătate a sezonului, Neluțu Varga a luat în calcul și despărțirea de Dan Petrescu, dar după o discuție față în față cu antrenorul .

”Am discutat și am hotărât că va rămâne Dan Petrescu. Am analizat mai bine situație și am în continuare încredere în el. Cred că este cea mai bună variantă pentru CFR, în acest moment”, a spus Varga.

La finalul anului 2024, CFR Cluj se află pe locul 5 în clasamentul din SuperLiga. După disputarea a 21 de etape, ardelenii se află la 2 puncte în spatele rivalelor Universitatea Cluj și FCSB, aflate în fruntea ierarhiei.

După obișnuitul stagiu de pregătire de iarnă, trupa pregătită de Dan Petrescu va reveni în jocuri oficiale pe 19 ianuarie 2025. , în primul joc al noului an.