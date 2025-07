Neluțu Varga, reacție bombă după ce Gigi Becali a spus că transferul lui Louis Munteanu este o ”minciună gogonată”. Exclusiv

Gigi Becali s-a arătat pe Louis Munteanu și a spus că este doar o ”minciună gogonată”, însă Neluțu Varga i-a dat un răspuns acid.

Gigi Becali pus la zid de Neluțu Varga după afirmațiile legate de transferul lui Louis Munteanu

Horia Ivanovici, moderatorul , a prezentat o declarație în exclusivitate a lui Neluțu Varga, în care acesta a spus răspicat că a refuzat două oferte importante pentru Louis Munteanu.

ADVERTISEMENT

”Nu doresc să intru într-o polemică acum cu domnul Gigi Becali, cu atât mai mult cu cât nu e treaba dânsului ce facem noi la CFR Cluj sau unde se transferă Louis Munteanu. Cred că este vorba de o chestiune de respect între patroni. Știți stilul meu, eu tac și fac…

Vreau doar atât să-i transmit public domnului Becali, și nu neapărat domniei sale, ci ca să se știe adevărul… Am avut săptămânile trecute ofertă de 7,5 milioane de euro de la Dinamo Zagreb pe care am refuzat-o fără să ne mai gândim foarte mult.

ADVERTISEMENT

Și am avut ofertă de 10 milioane de euro de la Sevilla, care la un moment dat ne-a spus că ar putea să ne dea și mai mulți bani dacă reușește să vândă doi jucători. La fel, am refuzat și oferta de la Sevilla. Sunt două oferte negru pe alb, domnul Becali are relațiile dânsului și se poate interesa să vadă că este adevărat”, a declarat Varga.

Louis Munteanu va deveni cel mai scump transfer

Oficialul din Gruia a menționat faptul că în primul rând este interesat ca lui Louis Munteanu să-i fie bine și este convinsă că atacantul va deveni cel mai scump jucător transferat din campionatul românesc.

ADVERTISEMENT

”Mai departe nu vreau să intru în toată povestea asta, este problema strict a noastră, a CFR-ului, ce se va întâmpla cu Louis Munteanu. Noi nu dorim decât binele jucătorului, să-i fie lui Louis cât mai bine, în primul și în primul rând.

ADVERTISEMENT

Mă opresc aici, pentru că vreau să fac fapte, vreau să se vadă lucruri concrete și noi cu toți sperăm că Louis Munteanu va fi cel mai scump transfer din fotbalul românesc. Voi reveni cu noutăți săptămâna viitoare.

În rest, le urez succes băieților la partida foarte importantă cu Unirea Slobozia. Să stea toată lumea liniștită că Neluțu Varga își face treaba, iar CFR Cluj va fi mai puternică în sezonul acesta”, a spus Neluțu Varga.