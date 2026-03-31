Neluțu Varga, reacție de ultimă oră despre licența de Europa a CFR-ului: „Am adus de acasă peste 1,2 milioane de euro!”. Exclusiv

Suporterii lui CFR Cluj au din nou motive de bucurie. După calificarea impresionantă în play-off și rezultatele recente, echipa are acum și viitorul asigurat. Neluțu Varga a reușit să achite toate datoriile pe care le avea, iar acum participarea în ediția următoare a cupelor europene va fi posibilă. Vezi pe Fanatik.ro reacția principalului finanțator al fostei campioane a României.

Neluțu Varga, anunț triumfător după ce a reușit să plătească datoriile de la CFR Cluj

Sezon plin de momente intense la CFR Cluj. Data de 31 martie a venit cu o nouă mutare importantă pentru clubul din Gruia, în contextul în care FRF a deschis încă de la ora 08:00 o platformă prin care cluburile ce vor să obțină licența de Europa pentru sezonul următor trebuie să demonstreze că nu mai au nicio datorie la data de 28 februarie 2026 (restanțe salariale către jucători, litigii sau plăți reeșalonate). Această platformă se va închide miercuri, 1 aprilie, la ora 23:59.

Într-o reacție pentru FANATIK, Neluțu Varga a transmis că a achitat toate , iar astfel echipa acestuia va putea să își depună actele necesare pentru obținerea licenței de Europa. Anunțul este unul important și pentru antrenorul

„În acest moment am terminat de achitat tot ce era de achitat. Actele se vor urca în sistem, pe platforma Federației și licența de Europa va fi aprobată. În ciuda tuturor celor care ne vor răul, Neluțu Varga a reușit încă o dată, ca de obicei, să aducă bani de acasă și să rezolve toate probleme clubului pentru că CFR este un club mare. O să fie iar acolo sus cum ne-am obișnuit suporterii.

Am adus de acasă peste 1,2 milioane de euro, dar nu vreau să spun suma exactă, iar zice lumea că mă laud. Am rezolvat tot, și cu Louis Munteanu și cu litigiile cu impresarii. Nu am vrut să mai fie nicio problemă, să mai fie acte adiționale și alte prelungiri pentru unele chestii.”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Neluțu Varga nu mai are nicio teamă. Avertisment pentru rivalele CFR-ului: „Să stea liniștiți toți dușmanii noștri”

Neluțu Varga a mai transmis și că achitarea sumei de 400.000 de euro pentru licența de SuperLiga pentru sezonul următor va fi o simplă formalitate pe care o va rezolva tot el. Omul de afaceri le-a transmis rivalelor să nu își facă griji în privința CFR-ului, întrucât totul este în regulă din acest moment.

„Am pus banii jos și am închis toate datoriile pe monitorizarea UEFA. Nu va fi nicio problemă nici cu licența de SuperLiga, de pe 15 aprilie. Mai sunt acolo 400.000 de euro pe care o să îi rezolvăm și o să îi plătesc fără probleme. Totul este în regulă în acest moment la CFR Cluj, să stea liniștiți toți dușmanii noștri!”, a mai spus Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

La ce sumă s-au ridicat datoriile pe care le-a avut CFR Cluj

Din informațiile FANATIK, suma pe care Neluțu Varga a trebuit să o achite pentru ca echipa acestuia să aibă dreptul de a evolua din sezonul viitor în cupele europene a fost de circa 1,5 milioane de euro. Cea mai mare parte a datoriilor au constant în salarii restante la jucători. Ce risca CFR dacă nu avea datoriile plătite? Ei bine clubulul nu ar fi primit licența de Europa din partea Comisiei de Licențiere.

Toate actele care vor fi depuse de cluburile din SuperLiga sunt atent analizate de o firmă de audit specializată. Aceasta va da răspunsul final fiecărui club solicitant în termen de maxim două săptămâni.