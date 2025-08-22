Neluţu Varga, reacţie din Ghana pentru Fanatik după numirea lui Mandorlini la CFR Cluj: „El este alesul. Mergem înainte, cu fruntea sus!”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

22.08.2025 | 14:21
Neluțu Varga a intervenit în forță la FANATIK SUPERLIGA după ce l-a numit antrenor la CFR Cluj pe Andrea Mandorlini. Patronul vicecampioanei României și-a motivat alegerea.

Neluțu Varga, reacție din Ghana după ce l-a numit pe Mandorlini antrenor la CFR Cluj? „E mai potrivit în situații de criză”

Andrea Mandorlini revine pentru a treia oară la CFR Cluj, după ce a mai condus gruparea din Gruia în perioadele 2009-2010 și 2023-2024. În urmă cu 15 ani, italianul a cucerit nu mai puțin de trei trofee cu ardelenii: campionatul, Cupa și Supercupa României.

„Sincer m-am gândit că el e mai potrivit în aceste situații de criză. De ce? Cunoaște echipa. Și e foarte facil. Știe toate detaliile, știe ce are de făcut. Data trecută n-a făcut rău, nici prima dată. De când să mă duc cu altcineva, mai bine mă duc cu el.

Situația e de așa natură încât trebuie să vină cineva care știe despre ce e vorba și care poate să preia din mers. Cu Mandorlini am vorbit. Nu cu altcineva. Deocamdată cu el. Azi ar trebui să vină în mod normal și să semneze. O să vorbim. Dar, pe el l-am ales.

Sunt nemulțumit, sunt supărat, dar fotbalul așa e. Îți rezervă mereu surpriză, bune sau rele. Asta e situația. Vedem mai departe. Nu știu ce să zic. Șansele sunt, dar e greu să recuperezi 5 goluri. N-are rost să mai visăm. Mergem înainte și vedem ce o fi”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Andrea Mandorlini era liber de contract după despărțirea de CFR Cluj. În ianuarie 2024, italianul a plecat din Gruia și a fost înlocuit cu Adrian Mutu. Tehnicianul în vârstă de 66 de ani trebuie să redreseze rapid corabia. CFR Cluj e pe locul 12 în SuperLiga, cu 5 puncte, și e ca și eliminată din Conference League.

Nelutu Varga, PRIMA REACTIE despre VENIREA lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj

