Neluțu Varga, reacție exclusivă pentru Fanatik în scandalul momentului: „Tot ce s-a scris despre presupusa asociere dintre mine și clanul Caranilor sunt minciuni, minciuni, minciuni!”

Subiectul fierbinte al momentului a fost reprezentat de acțiunea una dintre cele mai de temut grupări interlope din România. Ulterior, în presă s-a speculat că între membrii acestui clan și Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, ar exista o presupusă relație de afaceri, punctul de placare constituindu-l o fotografie de la petrecerea de titlu a ardelenilor din urmă cu doi ani.

Neluțu Varga, reacție exclusivă pentru Fanatik în scandalul momentului

În exclusivitate pentru FANATIK.RO, Neluțu Varga a vrut să clarifice, odată pentru totdeauna, presupusele legături pe care le-ar avea cu acest Clan al Caranilor. Patronul celor de la CFR Cluj anunță că nu există nicio legătură între el și ”Carani”, iar toate aceste informații rostogolite de presă sunt simple invenții.

”Asist dezgustat la o adevărată campanie de denigrare pornită împotriva mea, care nu înseamnă decât minciuni, minciuni, minciuni! Dacă vreți, vă mai spun încă o dată, apăsat, cuvântul MINCIUNĂ.

Asta ca să înțelegeți că tot ce s-a scris în ultimele 24 de ore despre presupusa mea implicare alături de Clanul Caranilor în afacerile acestora, de la cap la coadă, nu sunt decât invenții de presă, menite să crească traficul și bineînțeles să aducă audiență, dar o audiență mințită fără niciun fel de scrupule!

O declar oficial, nu am nicio legătură de business cu cei care fac parte din Clanul Caranilor. Nu suntem prieteni de familie, nu suntem în relațiii astfel încât să ieșim în mod săptămânal la petreceri sau să stăm împreună.

Ne-am întâlnit doar de două ori! O dată la un meci de fotbal, a doua oară la acea petrecere de titlu, unde ei au venit pentru că erau prieteni cu jucătorii. Erau amici cu fotbaliștii și atunci ar fi fost culmea să le interzic acestora să nu-i aducă pe oameni la petrecere”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Neluțu Varga, dezamăgit de modul în care îi este pătată imaginea

Patronul celor de la CFR Cluj este dezamăgit de modul în care o anumită parte a presei speculează anumite informații, fără să prezinte dovezi în acest sens, cu toate că asta înseamnă să distrugă imaginea unor persoane publice. ”Se fac foarte ușor asocierile în presa din România, se discreditează un om cât ai bate din palme, cu titluri din acelea care se vor șocante pentru cititori. Dar sunt doar titluri mincinoase! Niște speculații care pur și simplu nu-și au rostul.

Să fie totul clar! Nu am băgat milioane de euro în Clanul Caranilor, nu am nicio legătură cu activitățile lor, n-am niciun portofel electronic la dânșii sau alte enormități pe care le-am citit în ultimele 24 de ore… Ei știu mai bine ce au făcut, ce n-au făcut, pur și simplu nu mă privește pe mine treaba aceasta.

Nu am nici cea mai mică legătură cu activitățile acestui grup, pur și simplu eu mă ocup de fotbal și de CFR Cluj și cred că, una peste alta, până acum am făcut-o cât mai bine cu putință și cu decență maximă”, a completat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Neluțu Varga, reacție dură după scandalul ”Clanul Caranilor”

În încheiere, Neluțu Varga a subliniat că dacă ar fi existat și cea mai mică dovadă că ar avea legături cu interlopii, cu siguranță ar fi fost chemat deja pentru a da declarații.

”Când văd, însă, că numele meu este târât gratuit în scandaluri, nu mai pot să tac! O declar răspicat, public, că nu am niciun fel de implicare, nu sunt anchetat de niciun organism al statului, nu m-a chemat nimeni la niciun fel de anchetă sau interogatoriu să mă întrebe dacă am băgat bani, dacă nu am băgat bani, dacă nu știu cu ce milioane de euro aș fi finanțat activitățile acestor oameni aflați în atenția organelor de anchetă. Nu m-a chemat nimeni la nicio audiere, nu m-a sunat niciun procuror, nimeni nu m-a întrebat absolut nimic despre lucrurile care au apărut în presă în ultimele 24 de ore. Nici măcar presa!



Nu sunt implicat în nicio anchetă pentru simplul motiv că nu am nici cea mai mică legătură cu activitățile Caranilor! Se aruncă o pată nemeritată asupra unui om care, pur și simplu, n-a făcut altceva decât să investească în fotbal peste 100 de milioane de euro până acum.

Eu bag bani în fotbal, în CFR Cluj și nu în clanuri. Nu mă mai asociați cu astfel de fapte, nu e treaba mea, fiecare răspunde pentru el dacă e vinovat sau nu! Nu este corect, pur și simplu, repet, sunt doar minciuni.

Speculațiile îmi fac foarte rău. Vreau să înceteze aceste speculații, care pun într-o lumină dezavantajoasă atât numele meu, cât și . Voi continua să fac afaceri la vedere, să susțin clubul CFR Cluj, mândria Ardealului și să realizăm performanțe aici, așa cum v-am obișnuit mereu”, a mai transmis Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.