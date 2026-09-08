Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Neluțu Varga, reacție în forță după ce CFR Cluj a bifat 10 transferuri în ultima zi: „Sper să fie fericit Șumudică, am mare încredere în el!”. Promisiune uriașă despre bani

Neluțu Varga a vorbit pentru FANATIK despre campania spectaculoasă de transferuri pe care CFR Cluj a făcut-o în ultima zi de mercato. Ce promisiune a făcut patronul ardelenilor
Cristi Coste, Cristian Măciucă
08.09.2026 | 11:02
Nelutu Varga reactie in forta dupa ce CFR Cluj a bifat 10 transferuri in ultima zi Sper sa fie fericit Sumudica am mare incredere in el Promisiune uriasa despre bani
EXCLUSIV FANATIK
Neluțu Varga, reacție în forță după ce CFR Cluj a bifat 10 transferuri în ultima zi: „Sper să fie fericit Șumudică, am mare încredere în el!”. Promisiune uriașă despre bani. FOTO: Fanatik
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Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, a reacționat după ce echipa a bifat 10 transferuri în ultima zi de piață. Acesta a declarat că a avut încredere în procesul de selecție și a felicitat staff-ul pentru organizare, subliniind că speră să construiască o echipă competitivă pentru sezonul actual.

Neluțu Varga, entuziasmat de cele 10 transferuri pe care le-a făcut CFR Cluj

Final fericit la CFR Cluj. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fostei campioane a României i s-a ridicat interdicția la transferuri. Cum au primit vestea, ardelenii s-au mișcat rapid și, luni, 7 septembrie, în ultima zi de mercato, au legitimat nu mai puțin de zece jucători. Neluțu Varga este extrem de încântat de ceea ce a reușit clubul său.

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„Nu am vrut să vorbim nimic până nu avem totul clar. Ieri am reușit să deblocăm situația cu transferurile și erau pregătiți șase, iar pe ultima sută de metri am mai rezolvat patru. La unii mi-am dat și eu acordul și aprobarea, dar la ceilalți au rezolvat băieții. Pe calea asta, vreau să-i felicit că au făcut o treabă bună și au dat dovadă de unitate, organizare și de o selecție bună”, a transmis patronul ardelenilor.

Transferuri de la granzii Europei pentru Marius Șumudică

Printre fotbaliștii legitimați în ultima zi de mercato se numără și Cristian Perea, fotbalist cu pedigree la Real Madrid, Jelani Dumas, de la echipa secundă a Benficăi, Leo Saca, fost căpitan la echipa de Youth League a Barcelonei sau Ervin Omic, care a trecut pe la Juventus Torino.

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„Sper că a fost o selecție reușită și că vom face o echipă bună, să trecem peste greutățile pe care le avem. Anul acesta este un an de sacrificiu, dar oricum luptăm să ne ținem sus în clasament. Dacă ne ajută Dumnezeu, se vor termina și aceste probleme. Le luăm pas cu pas și le vom rezolva pe toate. Sper să fie fericit Marius. Eu am mare încredere în Marius Șumudică. Îi dau toată credibilitatea, știe ce are de făcut când are la dispoziție un lot competitiv și complet. Important este ca băieții să fie serioși, să își vadă de treaba lor, vor primi banii la zi de acum, în fiecare lună.

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Totul depinde de Marius și de băieți acum. Eu am încredere că vor face o treabă frumoasă și anul acesta. Să dea Dumnezeu să fie bine! L-am înțeles pe Marius că era nemulțumit, dar nu am vrut să-i facem promisiuni deșarte. Am vrut să-i punem la dispoziție jucătorii pe care și i-a ales și i-a dorit”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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