Neluțu Varga, reacție-șoc după dezvăluirea Fanatik că Daniel Pancu rămâne la CFR Cluj. Exclusiv

Neluțu Varga a oferit o primă reacție după ce Fanatik a dezvăluit că Daniel Pancu va continua pe banca lui CFR Cluj și după finalul acestui sezon. Ce a declarat patronul „feroviarilor”.
Cristi Coste
23.05.2026 | 12:52
Neluțu Varga (54 de ani) a oferit o primă reacție după ce Fanatik a dezvăluit că Daniel Pancu (48 de ani) va continua pe banca lui CFR Cluj.
După mai multe săptămâni în care se părea că plecarea lui Daniel Pancu (48 de ani) de la CFR Cluj e o certitudine, situația s-a schimbat drastic. Tehnicianul nu va mai pleca la Rapid și ar urma să continue pe banca „feroviarilor”. Patronul Neluțu Varga (54 de ani) a oferit o primă reacție, în exclusivitate pentru FANATIK, cu privire la această situație.

Neluțu Varga și-a exprimat dezamăgirea cu privire la situația de pe banca lui CFR Cluj. „Sunt foarte dezamăgit, nu vreau să jignesc, nu vreau să vorbesc urât, dar planurile mele sunt altele și deocamdată reflectez la planurile mele. Nu mai ascult de nimeni, îmi văd de treaba mea. Văd ce vom decide”, a afirmat omul de afaceri, în exclusivitate pentru FANATIK.

Daniel Pancu a fost criticat în ultimele săptămâni de către cei din conducerea clubului pentru afirmațiile făcute cu privire la condițiile de la CFR Cluj, însă tehnicianul ar urma să continue pe banca „feroviarilor”, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, deoarece acesta nu a ajuns la un acord cu cei de la Rapid.

Daniel Pancu, parcurs excelent la CFR Cluj

Înainte ca relația dintre Daniel Pancu și cei din club să se deterioreze spre finalul stagiunii, CFR a avut un parcurs extraordinar sub comanda tehnicianului. Acesta a sosit la echipă în noiembrie, într-un moment în care „feroviarii” se aflau pe locul 12, iar în primele 17 meciuri din mandatul său (în toate competițiile), clujenii au suferit o singură înfrângere.

Astfel, CFR a reușit să obțină calificarea în play-off și la un moment dat a sperat chiar și la titlul de campioană. Până la urmă, formația cu 8 titluri de campioană în palmares și-a asigurat o clasare pe locul 3 și va evolua în turul 2 preliminar al următorului sezon de UEFA Conference League, unde va avea statut de cap de serie.

  • 17 victorii a obținut CFR Cluj în mandatul lui Daniel Pancu
  • 2021-2022 este sezonul în care CFR Cluj a cucerit titlul cu numărul 8
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
