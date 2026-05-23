Neluțu Varga, reacție-șoc după dezvăluirea Fanatik că Daniel Pancu rămâne la CFR Cluj. Exclusiv

După mai multe săptămâni în care se părea că plecarea lui Daniel Pancu (48 de ani) de la CFR Cluj e o certitudine, situația s-a schimbat drastic. Tehnicianul nu va mai pleca la Rapid și ar urma să continue pe banca „feroviarilor”. Patronul Neluțu Varga (54 de ani) a oferit o primă reacție, în exclusivitate pentru FANATIK, cu privire la această situație.

Neluțu Varga, reacție-șoc după dezvăluirea Fanatik că Daniel Pancu rămâne la CFR Cluj

Neluțu Varga și-a exprimat dezamăgirea cu privire la situația de pe banca lui CFR Cluj. „Sunt foarte dezamăgit, nu vreau să jignesc, nu vreau să vorbesc urât, dar planurile mele sunt altele și deocamdată reflectez la planurile mele. Nu mai ascult de nimeni, îmi văd de treaba mea. Văd ce vom decide”, a afirmat omul de afaceri, în exclusivitate pentru FANATIK.

Daniel Pancu a fost criticat în ultimele săptămâni de către cei din conducerea clubului pentru afirmațiile făcute cu privire la condițiile de la CFR Cluj, însă , deoarece acesta nu a ajuns la un acord cu cei de la Rapid.

Daniel Pancu, parcurs excelent la CFR Cluj

Înainte ca , CFR a avut un parcurs extraordinar sub comanda tehnicianului. Acesta a sosit la echipă în noiembrie, într-un moment în care „feroviarii” se aflau pe locul 12, iar în primele 17 meciuri din mandatul său (în toate competițiile), clujenii au suferit o singură înfrângere.

Astfel, CFR a reușit să obțină calificarea în play-off și la un moment dat a sperat chiar și la titlul de campioană. Până la urmă, formația cu 8 titluri de campioană în palmares și-a asigurat o clasare pe locul 3 și va evolua în turul 2 preliminar al următorului sezon de UEFA Conference League, unde va avea statut de cap de serie.

