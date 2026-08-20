Neluțu Varga rupe tăcerea. Ce se întâmplă la CFR Cluj după intrarea oficială în insolvență: „15 milioane euro, datorii la zi! În 3 luni vrem să închidem procedura”. Exclusiv

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CFR Cluj a intrat oficial în insolvență. Tribunalul Comercial Cluj a admis joi, 20 august, cererea depusă de club și a deschis procedura de insolvență. Neluțu Varga, acționarul majoritar al clubului, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK. Omul de afaceri a vorbit despre viitorul clubului și i-a asigurat pe fani că CFR-ul nu dispare.

CFR Cluj, oficial în insolvență! Ce înseamnă asta, de fapt

. CFR Cluj își poate continua activitatea, însă situația financiară va fi supravegheată de administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu. Gruparea din Gruia depusese cererea pe 14 august, pe fondul problemelor financiare acumulate în ultima perioadă.

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Urmează stabilirea exactă a datoriilor și a creditorilor, iar ulterior poate fi pus la punct un plan de reorganizare. Scopul procedurii este ca societatea să își achite obligațiile și să revină, treptat, la o situație financiară stabilă. Și alte echipe din SuperLiga au trecut prin insolvență. Dinamo este doar unul dintre exemple.

Neluțu Varga explică de ce a băgat CFR Cluj în insolvență: „Nu am vrut să bolunzesc!”

Neluțu Varga a explicat de ce a luat decizia de a băga CFR Cluj în insolvență. susține că presiunea financiară devenise foarte mare, iar procedura îi oferă clubului o perioadă de respiro. Omul de afaceri spune că a investit aproximativ 100 de milioane de euro la CFR și anunță că datoriile totale au ajuns la 15 milioane de euro.

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„Știți că eu nu sunt adeptul insolvenței, dar a trebuit să luăm o gură de oxigen pentru că prea năvăliseră toate pe noi. La un moment dat, n-am vrut să ajung să bolunzesc, fiindcă toată lumea era pe mine, îmi cerea bani din toate direcțiile. Sunt și eu om, am și eu o familie, am și eu limitele mele. Și așa am băgat toți banii în fotbal.

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Într-adevăr, suma este reală… Am băgat în jur de 100 de milioane de euro și o pot dovedi cu acte! Nu cred că a mai făcut nimeni așa ceva în fotbalul românesc. Iar eu am făcut-o din dragoste de fotbal, de CFR, și pentru că am microbul ăsta în mine de care nu pot să scap. Am zis că decât să o iau razna, pentru că presiunea era tot mai mare, iar eu întotdeauna am fost un om de cuvânt, să facem pasul ăsta cu insolvența.

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În acest moment, noi avem datorii de 15 milioane de euro cumulate, dintre care vreo 4 milioane și jumătate la ANAF, dar acestea sunt eșalonate. Deci, practic, dacă am plăti 10 milioane de euro, am fi pe zero”, a precizat omul de afaceri.

Datorii de 15 milioane de euro la CFR Cluj. „Fanii să stea liniștiți, echipa nu moare!”

Neluțu Varga a dezvăluit și dimensiunea problemelor financiare de la CFR Cluj. Datoriile totale se ridică, potrivit acestuia, la aproximativ 15 milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 4,5 milioane de euro reprezintă obligații către ANAF, care sunt deja eșalonate. Patronul formației din Gruia și-a stabilit un obiectiv pentru următoarele trei luni. Varga vrea să aducă între 4 și 5 milioane de euro în club. Dacă planul său va funcționa, finanțatorul crede că există inclusiv posibilitatea unei ieșiri rapide din insolvență.

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„Planul meu este ca în următoarele trei luni să fac rost de 4-5 milioane de euro. Și dacă aduc acești bani, atunci lucrurile vor intra în normalitate și vom merge în forță mai departe. Dacă reușesc să aduc acești 4-5 milioane de euro, există și posibilitatea ca în următoarele trei luni să ieșim din insolvență și clubul să meargă mai departe așa cum s-a întâmplat și până acum.

Să stea liniștiți toți fanii, CFR Cluj nu moare! Eu o să mă zbat să aduc în continuare bani. Elvețienii fac un audit și acum, pentru că am aceste trei luni de respiro, în care pot să mă mișc și să aduc banii. Sunt sigur că voi rezolva problema împreună cu noii mei parteneri elvețieni”, a mai spus omul de afaceri.

Care este planul lui Neluțu Varga pentru a salva CFR Cluj. „Vom fi din nou puternici așa cum am fost!”

În final, Varga a insistat că nu intenționează să renunțe la CFR Cluj. Omul de afaceri spune că perioada oferită de procedura de insolvență îi permite să se concentreze pe atragerea banilor necesari pentru redresarea clubului. Acesta este de părere că nu va dura mult până când CFR își va reveni.

„Acum lucrurile sunt mult mai simple: putem să respirăm și cu transferurile, putem să respirăm și cu UEFA, putem să respirăm și cu toate. Aveam nevoie de așa ceva. Știți că eu n-am vrut să fac asta, dar am primit multe promisiuni care nu au fost onorate și câteodată viața are un mod ciudat de a te pune la încercare. Neluțu Varga însă merge mai departe și le promit tuturor că CFR-ul va merge mai departe. O să vedeți că va veni ziua când vom fi din nou puternici așa cum am fost.

Am încredere în toată lumea de la club că va face ceea ce trebuie… Eu acum am libertatea și timpul necesar să fac ceea ce am făcut întotdeauna, adică să produc bani pentru CFR Cluj, echipa pe care cu toții o iubim atât de mult”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.