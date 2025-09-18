Neluțu Varga s-a implicat total în ultimele transferuri de la CFR Cluj. De ce a plecat Postolachi la U Cluj

Ardelenii au făcut o campanie de transferuri foarte interesantă în această vară, iar Neluțu Varga a fost punct cheie în luarea ultimelor decizii la CFR Cluj. Cristi Balaj a mărturisit că patronul este cel care a vrut ca Postolachi să plece, pentru a face loc noului venit în atac, Islam Slimani.

Momentul care l-a făcut pe Neluțu Varga să decidă ultimele transferuri la CFR Cluj

Eșecul rușinos din Suedia cu Hacken l-a determinat pe Neluțu Varga să ia deciziile totale la CFR Cluj în ceea ce privește ultimele transferuri. că patronul ardelenilor este cel care i-a adus pe Zouma, Slimani și cel care i-a dat drumul lui Postolachi la U Cluj.

„Rămâne de văzut dacă mai aducem jucători. Poate vom aduce un mijlocaș cu toate că stăm bine la mijloc. Ne-am dori să mai plece cineva. Domnul Varga s-a implicat activ legat de ultimele transferuri, mai ales după eșecul din Suedia.

Au fost deciziile dânsului. După ratarea obiectivului din Europa noi am început să lucrăm la rezilierea unor contracte, pentru că nu era just să avem atâția jucători. Nu ne-am îndeplinit ce ne-am propus. Postolachi ar fi jucat cu Metaloglobus”, a mărturisit Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Când vor debuta Slimani și Zouma la CFR Cluj

când urmează să debuteze Islam Slimani și Kurt Zouma la CFR Cluj. Unul dintre cei doi este așteptat pe teren în etapa următoare.

„Este important când intră în teren care e forma lor fizică. M-aş hazarda să dau pronosticuri, pot interveni accidentări sau să nu fie respectat termenul pe care l-am dat. Ar însemna să pun o oarecare presiune.

Nu ăsta e interesul. Interesul este ca în momentul în care intră să fie pregătiţi fizic, pentru că atunci previi şi accidentările. Slimani e mai avansat puţin faţă de Zouma, aşa este.

Antrenorul decide dacă joacă etapa viitoare. În condiţiile în care Louis Munteanu este accidentat şi am renunţat la Postolachi şi Gjorgjievski”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

