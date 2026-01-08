Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR Cluj în 2026!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

La finalul anului 2025 a avut loc o ședință foarte dură la CFR Cluj, la care au participat acționarii clubului. Acționarul majoritar Ioan Varga, care deține 78% din club, le-a reproșat acționarilor minoritari, printre care se numără Ștefan Gadola și colaboratorii săi de la grupul de companii EnergoBit, că nu au mai investit în club. Neluțu Varga i-a anunțat pe aceștia că se confruntă cu probleme financiare și le-a solicitat să bage bani la echipă, lansând și o amenințare. Omul de afaceri a oferit o reacție pentru FANATIK după cele întâmplate.

Neluțu Varga s-a săturat! Dialog fără menajamente cu acționarii minoritari de la CFR Cluj

Neluțu Varga a investit zeci de milioane de euro la CFR Cluj după ce a preluat echipa de la Arpad Paszkany în 2017, iar omul de afaceri a solicitat acționarilor minoritari să investească la rândul lor în club, lucru pe care nu l-au făcut în ultimii ani. Patronul CFR-ului a clarificat că se confruntă momentan cu unele probleme din punct de vedere financiar, fiind întins pe mai multe planuri în business.

Ioan Varga a lansat și o amenințare pentru colaboratorii săi, afirmând că dacă acționarii minoritari nu vor băga bani în club în 2026, nici el nu va mai face acest lucru, iar gruparea cu 8 titluri în palmares ar putea intra în colaps. Prima parte a sezonului a fost una dificilă pentru CFR, însă echipa se va lupta în 2026 pentru calificarea în play-off. Pentru a echilibra bugetul, clujenii s-au despărțit recent de , iar .

Deși deține 78% din acțiunile lui CFR Cluj, Neluțu Varga a susținut până acum de unul singur toate cheltuielile clubului din Gruia. În cei peste 8 ani și jumătate de când a preluat echipa, s-a comportat ca și cum ar fi deținut clubul în proporție de 100% și a suportat din propriul buzunar absolut toți banii de care a avut nevoie CFR-ul, fără a pune nici cea mai mică presiune financiară pe ceilalți acționari minoritari. Acum însă datele problemei s-au schimbat, iar acționarul principal le-a cerut partenerilor săi de la club să contribuie la buget proporțional cu numărul de acțiuni pe care îl dețin.

Ștefan Gadola a achitat cantonamentul CFR-ului de la Oliva Nova

Discuția purtată la finalul anului trecut a avut un impact imediat, deoarece Ștefan Gadola a achitat costurile pentru cantonamentul pe care CFR Cluj îl efectuează în această perioadă în Spania, la Oliva Nova. Acestea se ridică la aproximativ 120 de mii de euro, iar Ioan Varga a apreciat decizia luată de acționarul minoritar, situația de la club fiind într-un oarecare echilibru în acest moment.

Delegația CFR-ului a sosit în Spania pe 5 ianuarie și va rămâne la Oliva Nova până pe 14 ianuarie. În această perioadă, clujenii vor disputa și două meciuri amicale: cu formația belgiană Gent, pe 9 ianuarie, și contra celor de la Atzeneta UE, grupare din divizia a cincea spaniolă, pe 13 ianuarie.

Prima reacție a lui Neluțu Varga, după discuția cu acționarii minoritari ai lui CFR Cluj

Neluțu Varga a oferit o reacție cu privire la această situație. „Nu pot să comentez chestiuni legate de bucătăria internă a clubului, cu atât mai mult aspecte legate de colegii mei acționari. Pot doar să vă confirm faptul că stagiul de pregătire de la Oliva Nova a fost plătit integral de domnul Gadola, care este un acționar semnificativ la club. A dorit astfel să ajute echipa. E un gest foarte frumos și ne bucurăm că și ceilalți acționari sunt alături de CFR Cluj.

În rest, chiar nu pot să comentez mai multe. Plus că nu ar fi fair-play. În acest moment, la CFR Cluj este stabilitate sută la sută, există bani, iar la nivelul acționariatului unit nu avem decât un obiectiv comun: acela de a câștiga titlul de campioană!”, a declarat omul de afaceri, în exclusivitate pentru FANATIK. .

Cum arată structura acționariatului de la CFR Cluj

Neluțu Varga a devenit patronul lui CFR Cluj în vara anului 2017, când a preluat pachetul majoritar de acțiuni de la Arpad Paszkany. Și-a pus imediat amprenta asupra clubului din Gruia, în primul rând din punct de vedere administrativ, reușind să-l scoată din insolvență după o infuzie majoră de capital. Lucrurile au mers foarte bine și pe latura sportivă, în vitrina cu trofee poposind în cei 8 ani și jumătate de „domnie” ai lui Neluțu Varga nu mai puțin de 5 titluri de campioană a României, o Cupă a României și două Supercupe.

Conform datelor de la Registrul Comerțului, consultate de FANATIK, pe lângă acționarul majoritar Ioan Varga, în structura clubului CFR Cluj există și mai mulți acționari minoritari, atât persoane fizice, cât și juridice. Printre aceștia, cei mai importanți sunt Ștefan Gadola, Marian Băgăcean, Ion Manole sau Man Co SRL.