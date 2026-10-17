Neluțu Varga schimbă macazul la CFR Cluj: ”Vor fi monitorizați cu toții”

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Situația la CFR Cluj nu este deloc una roz, însă Neluțu Varga este convins că va reuși să treacă și peste această provocare. Patronul a explicat că problemele vor fi rezolvate în câteva luni, însă a precizat că va fi mai atent cu toate cheltuielile.

Neluțu Varga, anunț important despre viitorul lui CFR Cluj

După ce clubul a intrat în insolvență, administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că CFR Cluj . Chiar și așa, Neluțu Varga este încrezător că lucrurile vor intra pe făgașul normal odată ce se va întoarce în țară.

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”Eu voi merge înainte și îmi voi rezolva situația. Eu acum sunt în Africa, mai stau câteva luni, apoi mă întorc în țară și voi plăti toate datoriile. Până atunci, sunt acolo Zăvăleanu, Copilu, Ivașcu și Deac și monitorizează situația ca să fie bine. Toate plățile să fie făcute și să nu existe probleme.

Într-adevăr, s-au tăiat salariile, pentru că erau cele mai mari din România. Cu un control bun, până în decembrie – ianuarie se rezolvă totul și începem o nouă eră. Nu mai las eu pe nimeni să ne prostească în contracte”, a declarat Varga, pentru .

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Ce schimbări face Neluțu Varga la CFR Cluj

Patronul lui CFR Cluj a explicat că au fost mulți care au profitat de pe urma faptului că nu a putut fi aproape de club în ultima perioadă și așa s-a ajuns la cheltuieli uriașe. Varga a promis că acest lucru nu se va mai întâmpla și toți angajații vor fi monitorizați cu atenție. ”Eu am fost plecat doi ani și nu știam situația reală a clubului. Eu întrebam: ‘Câți bani vă trebuie?’. Și apoi dădeam. Am fost prea darnic.

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Dacă ești prea bun, nu înseamnă că trebuie să fiu luat de prost. O să o scoatem la capăt, creditorii își vor primi banii și apoi schimbăm strategia. Vor fi monitorizați cu toții, să nu mai fie probleme.

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Transferuri, cazări, avioane și tot ce ține de cheltuieli. Nu vom mai avea probleme de acest fel. Am investit mulți bani și asta se vede. De când am luat clubul am câștigat 5 titluri și nu am terminat în afara podiumului. Nu e deloc simplu”, a spus el.

A închis subiectul despre vânzarea lui CFR Cluj

După ce Hendrik Klein a susținut într-un interviu pentru FANATIK că are un , Neluțu Varga în exclusivitate pentru site-ul nostru. Acum, patronul lui CFR Cluj a precizat că nu crede că omul de afaceri german are soluții pentru a se implica în Gruia.

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”Nu vreau să mai continui discuția despre domnul Klein. I-am dat voie să-și facă audit, să facă ce vrea el, cu condiția să ne facă dovada că poate plăti anumite sume. Avem suficienți oameni capabili în conducere.

Discuția asta e deja una banală, nu vreau să mai spun ceva. Din punctul meu de vedere, cred că dânsul nu are nicio soluție și mai bine continui eu pe drumul meu. I-am dat șansa 3 luni să vină cu idei bune la CFR, să ajute”, a afirmat Varga.