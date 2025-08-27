Sport

Neluțu Varga și-a anunțat revenirea: schimbări din temelii la CFR Cluj! „O să-i dau afară, să vină și alții. Să bage 100 de milioane de euro în fotbal și apoi să vorbească”

Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, a vorbit despre situația complicată prin care trece clubul. Ce măsuri e gata să ia omul de afaceri.
27.08.2025 | 13:50
Neluțu Varga a anunțat că revine la Cluj și pregătește revoluția la CFR! „Curățenie, pe toate palierele”

Se anunță revoluție în Gruia. CFR Cluj e în criză în acest start de sezon. Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința suferită în Suedia, 2-7 cu Häcken, iar patronul, Neluțu Varga, amenință că va lua măsuri drastice. Omul de afaceri pare hotărât să dea afară mai mulți oameni de la club.

CFR Cluj, în derivă. Probleme uriașe pentru vicecampioana României

Situația prin care trece CFR Cluj arată foarte rău. Echipa e pe loc de baraj în Superliga României. Ardelenii sunt ca și eliminați din cupele europene după 2-7 cu Häcken în Suedia. În plus, pe banca tehnică a fost instalat Andrea Mandorlini, un antrenor care nu a mai profesat după ce, în 2024, a fost dat afară tot de la CFR.

În plus, se pare că sunt mari probleme și în vestiar. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Louis Munteanu nu a făcut deplasarea alături de echipă la Galați, întrucât a fost total nemulțumit de felul în care a fost tratat.

Ioan Varga, gata să ia măsuri. Anunțul patronului de la CFR Cluj

În tot acest timp, acționarul majoritar al clubului, Ioan Varga, se află în Africa, acolo unde are mai multe afaceri. Patronul de la CFR Cluj a dat însă de înțeles că, în momentul în care se va întoarce în țară, va lua decizii radicale. Cristi Balaj a dezvăluit în premieră planurile omului de afaceri în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Neluțu Varga a declarat clar că e pregătit să renunțe la mai mulți oameni din staff-ul clubului. Omul de afaceri nu a dat însă nume, dar se pare că nu doar Dan Petrescu va părăsi formația din Gruia. Cristi Balaj, președintele de la CFR, ar fi vrut să își dea demisia, însă a fost întors de patron.

„Vin acasă și o să rezolv problema. O să curăț clubul, o să dau afară pe cine nu merită să reprezinte brandul CFR. O să-i dau afară și o să vină alții. Curățenie, pe toate palierele. Asta este. În principiu, nu am fost mulțumit de ce s-a întâmplat, am o supărare pe care mi-o țin pentru mine, dar o să reglez lucrurile astea.

O să întăresc echipa. Voi face o echipă de 10 ori mai puternică, ca să nu mai existe discuții. Nu înțeleg de unde vine atâta răutate. Să bage ei 100 de milioane de euro în fotbal și apoi să vorbească. Eu am luat 5 titluri, alții nu au luat nimic”, a declarat Ioan Varga pentru Prosport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
