ADVERTISEMENT

Marian Băgăcean a devenit acționar la CFR Cluj în 2017, după ce Neluțu Varga a preluat clubul. După ce în spațiul public au apărut informații cum că omul de încredere al lui Varga a fost dat afară în urma intrării în insolvență, omul de afaceri a ținut să lămurească lucrurile.

Neluțu Varga a făcut lumină! Ce se întâmplă cu Marian Băgăcean

Marian Băgăcean, un om de încredere al lui Neluțu Varga, figura ca director general și reprezentant legal al clubului CFR Cluj în momentul în care ardelenii au intrat în insolvență. Ulterior, însă a explicat că bunul său prieten se află la club în fiecare zi, iar acest lucru se poate verifica oricând.

ADVERTISEMENT

„Domnul Băgăcean este director la CFR. Am trecut acțiunile pe numele meu, cum era și normal. Băgăcean este la serviciu, dacă trimiteți pe cineva la club îl veți găsi acolo. Nu există așa ceva (n.r. că Marian Băgăcean a plecat din club), sunt niște prostii. Dânsul este din 2017 în club, este prietenul meu și, în primul rând, de asta l-am pus acolo. Pentru că am mare încredere în el. Nu este niciun fel de problemă”, a declarat Ioan Varga la

Patronul CFR Cluj, încredere totală în Marius Șumudică

Deși clubul se află într-o situație delicată, Marius Șumudică reușește să adune puncte importante pentru echipa sa. O victorie în restanța cu U Cluj i-ar duce pe „feroviari” până pe locul 5, poziție nesperată în momentul în care „Șumi” a fost instalat pe banca ardelenilor.

ADVERTISEMENT

de a obține maximum din echipa sa și că obiectivul principal este câștigarea Cupei României: „Situația se redresează, încet, încet. Nu am absolut nimic ce să-i reproșez lui Marius Șumudică, eu am mare încredere în el. Își face datoria lui, noi pe a noastră și ajungem unde trebuie. Am văzut mesajul acela al lui de dragoste pentru CFR și m-a impresionat.

ADVERTISEMENT

Mi-a dovedit că este cu sufletul aici și eu fac tot ce îmi stă în putință ca să-l susțin. Nu am nicio emoție cu Șumudică. Situația financiară este una bună, le luăm pas cu pas și sperăm ca în decembrie să fim la zi cu toate. Deja am rezolvat multe dintre probleme. Sincer, obiectivul nostru este Cupa României. Nu vreau să bat câmpii. Legat de campionat, întâi să intrăm în play-off și apoi discutăm mai departe”, a mai spus Varga pentru sursa citată.