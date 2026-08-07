Neluțu Varga, stop-joc la CFR Cluj!? Dezvăluirea fostului președinte al clubului: „E imprevizibil!”

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În aceste condiții, fostul președinte al clujenilor, Cristi Balaj, a fost rugat să comenteze acest scenariu care pare inevitabil: plecarea lui Varga. Cu toate acestea, deși recunoaște că Varga este imprevizibil, Balaj speră că se va produce un miracol care va salva CFR Cluj, cel puțin din punct de vedere financiar.

Neluțu Varga ar putea părăsi CFR Cluj la finele acestui sezon, dezamăgit de problemele financiare de la club

„Habar nu am, a avut diferite variante pe care le-a refuzat. Mi-e greu să știu ce dorește, uneori este imprevizibil. Chiar nu știu. Situația grea a fost și acum un an și acum trei ani.

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Situația a fost foarte grea, doar că în perioadele de transfer au fost persoane care au știut să se ocupe și au luat jucători ieftin și au vândut mult mai scump. Au venit venituri importante care au fost real sprijin. E de notorietate că a băgat foarte mulți bani în acest club, a pus și suflet. Doar că, ulterior situația financiară a fost diferită.

În ultimii ani transferurile care s-au realizat în vară și iarnă au fost real sprijin pentru susținerea clubului. Nu am foarte multe lucruri și opinii ca să le spun, că nu am informații”, a punctat Balaj în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Cristi Balaj crede că CFR Cluj a fost destabilizat serios în momentul în care Varga a refuzat să-l vândă pe Louis Munteanu. Asta, din cauza faptului că echipa a ajuns dependentă de vânzarea de jucători pentru a supraviețui. Iar în momentul în care se produce în scurtcircuit, clubul are de suferit.

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Louis Munteanu a ratat transferul carierei în Franța, la Rennes, iar CFR Cluj a rămas fără bani

însă Varga a ținut cu dinții de un preț care s-a dovedit a fi departe de realitate. „Repet, sumele care au intrat în club au fost importante. Chiar vorbeam dacă se va întâmpla să avem o fereastră de transfer când nu vindem, ne va destabiliza. Și în vara lui 2025 când s-a refuzat o ofertă pentru Munteanu, e de notorietate, a spus atunci care sunt pretențiile lui. Jucător în formă la acel moment. S-a știut foarte clar care au fost pretențiile.

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El era plecat, ne spunea că urmează să vină și să investească și să nu ne facem probleme. Dar situația era diferită din păcate pentru noi și pentru el. Îmi pare foarte rău pentru Neluțu, nu vreau să exprim punct de vedere”, a completat Varga.