Neluțu Varga, super dezvăluiri de la Dubai: „Am vorbit cu șeicul Al-Maktoum!”. Când revine în România. Exclusiv

că printre românii blocați la Dubai se numără și finanțatorul lui CFR Cluj, Neluțu Varga. FANATIK l-a contactat pentru a afla mai multe detalii despre situația de la fața locului.

Neluțu Varga, vești de ultimă oră despre războiul cu Iran de la Dubai

Neluțu Varga a purtat discuții la nivel înalt cu oficialii Emiratelor Arabe Unite: „Sunt bine, am vorbit șeicul cu șeicul Mahommed bin Rashid Al-Maktoum și mi-a spus că după ora 15:00 se va debloca situația. Cel târziu mâine între 10:00 și 15:00. Dar ei preconizează că azi se oprește tot. Sunt băgați în conferință cu toate statele din Orientul Mijlociu, cu SUA, Israel și Iran și au o ședință la nivel de miniștri de externă după ora 15:00, ora Dubaiului”.

Patronul lui CFR Cluj e de părere că „În funcție de asta se calmează spiritele sau va mai dura o zi-două. Cel mai târziu mâine între 10:00 și 15:00 se deschide culoarul de zbor. Eu voi ajunge miercuri în țară, nu mai repede. Sau joi. Eu nu stau din cauza războiului, așa preconizam să vin oricum. Eu lucrez Dubai-Africa tot timpul, mă ocup de lucruri mărețe, să termin treaba”.

Varga îi liniștește și pe românii care nu au reușit să îi contacteze pe cei apropiați aflați la Dubai sau în alte zone atacate cu rachete de câtre Iran: „Nu e nicio problemă, se oprește internetul când sunt atacuri cu rachete din cauză de siguranță.

Mie nu îmi e frică, dar îi mulțumesc lui Gigi Nețoiu că s-a gândit la mine. E un om sufletist. Deci să stea toată lumea liniștită că suntem bine și situația se va rezolva”, a mai spus finanțatorul lui CFR Cluj în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Ce a spus Gigi Nețoiu despre Neluțu Varga

Gigi Nețoiu a vorbit în direct de la Dubai despre momentele prin care a trecut alături de Neluțu Varga: „E fericit și să sperăm că vine acasă săptămâna viitoare. Nu avea cu ce să vină acum și era puțin îngrijorat din cauza acestei situații. Nu știa ce să facă pentru că toate zborurile au fost anulate. Bine, el cum stă de peste un an în Africa, nu cred că e foarte fricos. Încearcă să vină acasă. El are un merit foarte mare pentru echipă”.