Sport

Neluțu Varga taie în carne vie la CFR Cluj. Adevăratul motiv pentru care și-a dat afară atacantul după numai 6 luni: „Nu și-a meritat banii!”

Neluțu Varga pregătește o adevărată reconstrucție în această vară la CFR Cluj. Patronul ardelenilor a dat cărțile pe față în cazul celui mai recent jucător plecat din Gruia.
Mihai Dragomir
13.06.2026 | 14:51
Nelutu Varga taie in carne vie la CFR Cluj Adevaratul motiv pentru care sia dat afara atacantul dupa numai 6 luni Nu sia meritat banii
ULTIMA ORĂ
Neluțu Varga a spus totul despre jucătorul la care a renunțat. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Vara schimbărilor la CFR Cluj. Ardelenii vor să redevină forța de altă dată și iau măsuri importante în acest sens. Patronul Neluțu Varga a vorbit despre motivul pentru care a decis să renunțe mai devreme la atacantul Alibek Aliev (29 de ani), al cărui impact la echipă fusese de mare efect la sosirea sa în iarnă. Ce a spus, de fapt, despre vârful suedez.

Neluțu Varga a explicat motivul pentru care a renunțat la Alibek Aliev

Amendată și amenințată de UEFA cu excluderea din cupele europene, CFR Cluj face tot posibilul în această vară să își rezolve problemele, mai ales cele de ordin financiar. Patronul Neluțu Varga, împreună cu ceilalți membrii din conducere, sunt dispuși să reducă din costuri. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, ardelenii s-au despărțit deja de atacantul Alibek Aliev. Acum, omul cu banii de la formația din Gruia a explicat motivul care l-a determinat să recurgă la această despărțire.

ADVERTISEMENT

„Eu i-am dat drumul lui Alibek Aliev. Schimbăm strategia. Am pățit prea multe în ultima perioadă, din cauza faptului că am fost plecat de lângă club. Au fost aduși tot felul de jucători pe care i-am plătit și când au venit și când au plecat. Așa a fost și cu Alibek Aliev, care avea undeva la 20.000 de euro salariu. Nu și-a meritat banii! A dat 5 goluri, nu 20! Nu mai vreau să fac asemenea prostii. Să țin jucători care nu rup gura târgului și iau o grămadă de bani. Nu se mai poate așa.

Prefer să dau salariu normal și bonus mare. Am câștigat campionatul, jucăm în Champions League, atunci da, primești bani mulți. Nu se poate numai ca Neluțu să piardă și ei să câștige. Tot ce înseamnă cheltuieli mari se schimbă, tăiem de la rădăcină. Vrei să câștigi bani la CFR, atunci trebuie să faci performanță. Nu se mai poate ca eu să plătesc și la final tot eu să rămân cu paguba. Ajunge!”, a declarat Neluțu Varga, pentru TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de...
Digi24.ro
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”

CFR Cluj mai pierde un titular

CFR Cluj este pe cale să mai piardă un jucător important. Este vorba despre tânărul Matei Ilie (23 de ani), care va pleca și el de la fosta campioană a României. Potrivit GSP.ro, fundașul central se va transfera la Kasımpașa, gruparea turcă de primă divizie care a terminat pe locul 13 sezonul trecut. Doar 500.000 de euro ar urma să încaseze ardelenii, deși cota fotbalistului este de 2,5 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

ADVERTISEMENT
Shakira a postat un mesaj VIRAL, la câteva ore după ce a fost...
Digisport.ro
Shakira a postat un mesaj VIRAL, la câteva ore după ce a fost acuzată că a trimis o sosie la deschiderea CM 2026
  • 650.000 de euro este cota actuală a lui Alibek Aliev
  • 4 goluri a marcat atacantul în 19 meciuri la CFR Cluj
Sorana Cîrstea, veste proastă înainte de Wimbledon. Anunțul trist făcut de cea mai...
Fanatik
Sorana Cîrstea, veste proastă înainte de Wimbledon. Anunțul trist făcut de cea mai în vogă tenismenă română a momentului
Gigi Becali a vrut să pună antrenor la FCSB un rapidist înrăit! Negocieri...
Fanatik
Gigi Becali a vrut să pună antrenor la FCSB un rapidist înrăit! Negocieri secrete la mănăstire: „M-a șocat propunerea”
Qatar – Elveția , LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026....
Fanatik
Qatar – Elveția , LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026. Ultimele informații, statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
WOW! Marius Lăcătuș a refuzat să ia cina cu Diego Armando Maradona!
iamsport.ro
WOW! Marius Lăcătuș a refuzat să ia cina cu Diego Armando Maradona!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!