Neluțu Varga taie în carne vie la CFR Cluj. Adevăratul motiv pentru care și-a dat afară atacantul după numai 6 luni: „Nu și-a meritat banii!”

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Vara schimbărilor la CFR Cluj. Ardelenii vor să redevină forța de altă dată și iau măsuri importante în acest sens. Patronul Neluțu Varga a vorbit despre motivul pentru care a decis să renunțe mai devreme la atacantul Alibek Aliev (29 de ani), al cărui impact la echipă fusese de mare efect la sosirea sa în iarnă. Ce a spus, de fapt, despre vârful suedez.

Neluțu Varga a explicat motivul pentru care a renunțat la Alibek Aliev

, CFR Cluj face tot posibilul în această vară să își rezolve problemele, mai ales cele de ordin financiar. Patronul Neluțu Varga, împreună cu ceilalți membrii din conducere, sunt dispuși să reducă din costuri. Acum, omul cu banii de la formația din Gruia a explicat motivul care l-a determinat să recurgă la această despărțire.

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„Eu i-am dat drumul lui Alibek Aliev. Schimbăm strategia. Am pățit prea multe în ultima perioadă, din cauza faptului că am fost plecat de lângă club. Au fost aduși tot felul de jucători pe care i-am plătit și când au venit și când au plecat. Așa a fost și cu Alibek Aliev, care avea undeva la 20.000 de euro salariu. Nu și-a meritat banii! A dat 5 goluri, nu 20! Nu mai vreau să fac asemenea prostii. Să țin jucători care nu rup gura târgului și iau o grămadă de bani. Nu se mai poate așa.

Prefer să dau salariu normal și bonus mare. Am câștigat campionatul, jucăm în Champions League, atunci da, primești bani mulți. Nu se poate numai ca Neluțu să piardă și ei să câștige. Tot ce înseamnă cheltuieli mari se schimbă, tăiem de la rădăcină. Vrei să câștigi bani la CFR, atunci trebuie să faci performanță. Nu se mai poate ca eu să plătesc și la final tot eu să rămân cu paguba. Ajunge!”, a declarat Neluțu Varga, pentru

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CFR Cluj mai pierde un titular

CFR Cluj este pe cale să mai piardă un jucător important. Este vorba despre tânărul . Potrivit , fundașul central se va transfera la Kasımpașa, gruparea turcă de primă divizie care a terminat pe locul 13 sezonul trecut. Doar 500.000 de euro ar urma să încaseze ardelenii, deși cota fotbalistului este de 2,5 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

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