Neluțu Varga trebuie să plătească o avere pentru a-l da afară pe Daniel Pancu! Clauza din contractul antrenorului

Daniel Pancu (48 de ani) a făcut minuni pe banca lui CFR Cluj, după ce a preluat echipa într-un moment critic și a calificat-o în preliminariile UEFA Conference League. Această performanță îi aduce automat o prelungire de doi ani de contract, în ciuda disensiunilor pe care le-a avut cu patronul Neluțu Varga în ultima săptămână. Dacă omul de afaceri decide în acest moment să numească un alt antrenor ar trebui să plătească o sumă uriașă.

Ce sumă trebuie să plătească Neluțu Varga pentru a-l demite pe Daniel Pancu

În ultima săptămână Daniel Pancu și Neluțu Varga s-au contrat în declarații, însă situația pare să se fi calmat după ce antrenorul a reușit să o ducă pe CFR Cluj în cupele europene, iar patronul și-a cerut scuze în mod public pentru declarațiile pe care le-a făcut și jignirile pe care i le-a adresat.

Totuși, Daniel Pancu are câteva cereri pentru patronul echipei, iar Dacă Neluțu Varga va dori din proprie inițiativă să-l dea afară, ar trebui să-i plătească întreg contractul pe o perioadă de doi ani: „Daniel Pancu poate să ceară orice sumă dacă Neluțu Varga vrea să-l dea afară. Tot contractul pe doi ani. Clauza o are el, cum avea și CFR-ul dacă nu se califica în cupele europene. 250.000 de euro pe an, înmulțit cu 2 face 500.000 de euro. Dă-mi banii și plec. Aia de 50.000 de euro este o clauză pe care Pancu poate să o dea clubului și să plece, dar el și-a dat cuvântul că rămâne dacă se rezolvă niște probleme civilizate.

Nu este vorba de bază, este vorba de închirierea unui stadion cu gazon lângă. Mă doare sufletul să spun chestiile astea despre Neluțu, care a băgat o grămadă de bani, dar așa a grăit Pancu. El are în mână 500.000 de euro dacă ar vrea Clujul să-l dea afară. Nu se aștepta Neluțu niciodată ca Pancu să termine pe locul 3. S-au ajutat reciproc… și Neluțu că i-a oferit o echipă bună, dar în ce situație era echipa… foarte puțini s-ar fi aruncat în această aventură. Pancu s-a riscat și a avut câștig de cauză”, a dezvăluit Ioan Becali, la „Giovanni Show”.

Ce a declarat Neluțu Varga public după ce Daniel Pancu și-a îndeplinit obiectivul

Deși relația dintre patron și antrenor a fost una extrem de tensionată în ultimele zile, situația pare să se fi calmat după ce Daniel Pancu și-a atins obiectivul. Fiind sigur de participarea în cupele europene,

„Îl felicit pe Pancu și pe băieții noștri. Au făcut un lucru nemaipomenit, superb. Sunt foarte mulțumit din punctul ăsta de vedere și îmi cer scuze public. Din cauza speculațiilor care au fost prin presă, eu fiind departe, primeam mesaje doar prin presă. Nu eram actualizat cu toate informațiile și pe calea asta vreau să-mi cer scuze de la Daniel, pentru că eu știu ce am vorbit cu el și el mi-a promis un lucru. Iar eu încerc să mă țin de cuvânt față de ceea ce i-am promis. Nu e simplu, a fost un an greu. Ceea ce pot să spun, de aia am fost și plecat atâta timp, că am încercat să să recuperez bănuții pierduți în afară, în minerit, și acum probabil că mi se rezolvă problemele. Dacă Dumnezeu îmi ajută, săptămâna asta rezolv totul și îi voi îndeplini toate doleanțele”, a declarat Neluțu Varga, la FANATIK SUPERLIGA.