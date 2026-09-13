Sport

Neluțu Varga, tun de ultimă oră: 8 milioane de euro!

Neluțu Varga este plecat în Africa, acolo unde supraveghează atent afacerile sale cu aur. De altfel, puțină lume știe ce face cu adevărat patronul celor de la CFR Cluj acolo.
Flaviu Popa
13.09.2026 | 17:30
Nelutu Varga tun de ultima ora 8 milioane de euro
EXCLUSIV FANATIK
Ioan Varga a investit 8 milioane de euro în aur
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Nelu Varga a anunțat încă de acum câțiva ani că investește serios în mine de aur din Africa, în speranța că va da lovitura, însă puțină lume știe cu adevărat care este afacerea patronului de la CFR Cluj. Cert e că Varga își pune mari speranțe că investițiile sale îi vor aduce profit serios, care să-i permită să ducă pe CFR Cluj la un alt nivel.

Ioan Varga a investit 8 milioane de euro în minele de aur din Africa pe care le vizitează des

Horia Ivanovici i-a mărturisit lui Giovanni Becali, într-o discuție la GIOVANNI SHOW, că Varga a investit nu mai puțin de 8 milioane în visul său de a obține profit din aur. Momentan, acest profit se lasă așteptat și CFR Cluj a intrat în insolvență din cauza problemelor financiare.

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Să îți spun eu, să dea Dumnezeu să scoată bani înzecit. Știi cât a băgat. 8 milioane de euro. Da bani cash. Acum trei săptămâni era în Togo, acum e în Uganda. Tot cu aurul”, a explicat Horia Ivanovici. Giovanni Becali e mult mai sceptic crede că Varga a făcut o investiție proastă.

„Cred că cineva l-a intoxicat cu chestia asta”, a punctat agentul de jucători. Jurnalistul Horia Ivanovici a mărturisit că îi ține pumnii lui Varga să facă avere cu aurul african, cu toate că momentan puțină lume știe care este adevăratul plan al milionarului.

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Horia Ivanovici e convins că Neluțu Varga știe ce face cu banii atunci când investește în aurul african

Între timp, jurnalistul e convins că Neluțu Varga știe prea bine ce face cu banii atunci când investește în aurul african. „Eu poate nu m-aș grăbi că poate vine omul cu două avioane într-o zi și se prăbușește România. Sper să nu fie o himeră, nu o fi omul nebun. Nu o avea halucinații. Are poze cu lăzi cu aur. Doar că nu urcă aurul ăla să-l ducă în Dubai. Asta nu înțeleg.

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Știi cât de fericit aș fi pentru Neluțu. Eu mă duc pe jos la Cluj și îl îmbrățișez”, a punctat Ivanovici. Până când vor ajunge în țară aceste cu aur, însă, CFR Cluj trebuie să se mențină deasupra liniei de plutire în insolvență. Până la finalul anului judecătorul trebuie să aprobe planul de reorganizare care să permită celor de la CFR Cluj să evite falimentul.

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Neluțu Varga, tun de ultimă oră: 8 milioane de euro!

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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