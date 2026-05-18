Neluțu Varga vorbește în premieră despre mineritul după aur din Africa. Detaliile și sumele care îți taie respirația, investite în afacere de patronul CFR în ultimul an! Exclusiv.

Neluțu Varga (54 de ani) a făcut dezvăluiri tari în cadrul unui interviu eveniment la „Giovanni Show”. Patronul lui CFR Cluj a explicat inclusiv schimbările legislative i-ar putea aduce în sfârșit profitul mult așteptat, după ani întregi de investiții masive.

Suma uriașă pe care Neluțu Varga a băgat-o în afacerea cu aur din Africa

Neluțu Varga a dezvăluit că noile reglementări îi permit acum să exporte aurul pentru evaluare și vânzare în centre financiare importante precum Dubai sau Elveția, însă costurile necesare pentru taxe și logistică au fost uriașe. „(n.r. – Încercați să vă recuperați banii? Sau sunt șanse să dați lovitura mare cu aurul?) Eu lucrez în Africa din 2007. În Africa au fost niște reglementări înainte. Deși ai mină de aur și ai proiecte de minerit, nu puteai duce afară produsele să le evaluezi. Puteai doar acolo, iar acolo era un preț foarte mic și nu era benefic. Acum s-a dat o lege nouă. Dacă îți plătești taxele cât a impus statul respectiv, poți să îți duci bunurile în Dubai, în Elveția, unde vrei sau acasă, dar ai nevoie de bani să plătești taxele. Eu în perioada asta am lucrat să produc banii ăștia și d-aia am lăsat un pic clubul de izbeliște pentru că am băgat foarte mulți bani aici pentru a rezolva problema.

Am băgat 30 și ceva de milioane. Vă spun adevărul. Nu am de ce să vă mint. Nu trebuie să îmi facă nimeni statuie, fiecare își face businessul cum știe. Eu am încercat să recuperez banii investiți de-a lungul timpului și acum a trebuit un alt efort să îmi duc bunurile acasă, să le pot evalua, să le cashuiesc. Asta a fost singura problemă.

(n.r. – Ați cheltuit peste 30 de milioane cu mineritul?) În ultimul an! Înainte mult mai mult. Nu e simplu. Lucrările de minerit nu sunt ușoare, nu sunt ieftine. Ai o grămadă de oameni pe care trebuie să îi plătești, plus colateralele. Ai o grămadă de cheltuieli. Securitate, muncă, motorină, mâncare, cazare, taxe, impozite. O grămadă. Iar acum e cea mai benefică perioadă să poți să recuperezi investițiile, să te bucuri de ce ai investit în anii ăștia”, a transmis patronul lui CFR Cluj.

De ce a pus pe pauză investițiile la CFR Cluj

Boss-ul ardelenilor a recunoscut că a direcționat motiv pentru care implicarea sa la CFR Cluj a avut de suferit în ultima perioadă. „(n.r. – Acum sunteți pe punctul de a vă recupera investițiile și să fiți și pe un profit de 200-300 de milioane?) Dacă ajută Dumnezeu eu cred că și mai mult. Dar nu vreau să lansez cifre. Vreau să termin treaba cu succes și să fiu mulțumit și să îmi ajut clubul să fie din nou la nivelul la care am fost sau mai sus. Eu nu vreau să lansez cifre și să mă interpreteze lumea greșit. Nu vreau să mă laud. Vreau să îmi rezolv problemele financiare ca să îmi ajut clubul pentru că asta e singura mea plăcere. D-aia am investit să am o bucurie, nu să mă spurce lumea la TV că nu știu ce. Nu îmi plac circurile și discțiile contradictorii mai ales în presă”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

