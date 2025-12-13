Nemaivăzut în România! Mirel Rădoi, achiziție uluitoare de 250.000 de euro, la o lună de la despărțirea de U Craiova. Imagini chiar din fața casei antrenorului. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că se află pe bară de o lună, după ce a plecat de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi nu s-a sfiit să facă o nouă achiziție de top. Antrenorul a cheltuit aproape 250.000 de euro pentru marea sa iubire.

Achiziție de 250.000 de euro făcută de Mirel Rădoi

Cunoscut ca fiind un pasionat al automobilelor de lux, Mirel Rădoi și-a mărit garajul de curând. FANATIK a surprins în fața locuinței sale din București noul model de mașină pe care și l-a luat tehnicianul.

ADVERTISEMENT

Este vorba de un Bentley Flying Spur W12 2020 Keyvany, model văzut pentru prima dată în Capitală. Un astfel de automobil costă între 140.000 și 235.000 de euro, dar în România sunt foarte rare și prețul poate ajunge și la peste 250.000 de euro.

Ce specificații are noul bolid al lui Rădoi

Modelul Bentley Flying Spur W12 2020 oferă 626 CP dintr-un motor W12 twin-turbo și ajunge la o viteză de 100 km/h în 3,8 secunde. Viteza maximă este de 333 km/h, iar automobilul are tracțiune integrală, suspensie pneumatică, direcție integrală și interior de lux cu piele și lemn prețios.

ADVERTISEMENT

Modificările Keyvany adaugă un kit aerodinamic din fibră de carbon, jante de 22-24 inch, sistem de evacuare sport, interior personalizat cu fibră de carbon, ajungând la performanțe de până la 900 CP, transformând mașina într-un model de lux extrem.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, colecție impresionantă de mașini de lux

Mirel Rădoi nu a ascuns niciodată că marea sa pasiune o reprezintă automobilele de lux. Pe vremea când se afla pe banca tehnică a Universității Craiova de culoare albă, mașină care este evaluată la aproximativ 700.000 de euro.

O altă bijuterie din garajul tehnicianului în vârstă de 44 de ani este un , și care a suferit mai multe modificări pentru a fi variantă unicat.

ADVERTISEMENT

Însă, colecția lui Mirel Rădoi nu se oprește aici. El mai deține un Mercedes Brabus 900 Rocket Edition, un Mercedes Maybach, un Lamborghini Urus Mansory, un BMW X6, un Aston Martin Rapide, un Bentley Continental GT, un Bentley Bentayga și un Ferrari F12 Berlinetta.