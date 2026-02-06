Sport

Nemaivăzut în tenis! A pierdut toate punctele după ce și-a verificat telefonul! Video

Moment ciudat în timpul unui meci de tenis. Jucătorul de pe locul 38 ATP a fost eliminat. A pierdut meciul după ce și-a verificat telefonul mobil. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Alex Bodnariu
06.02.2026 | 10:32
Moment cel puțin bizar în timpul turneului de la Montpellier. Doi dintre cei mai bine cotați jucători ai Franței, Ugo Humbert și Adrian Mannarino, s-au întâlnit în turul secund. Partida a fost câștigată de veteranul Mannarino, în set decisiv, însă după un episod controversat.

Duelul dintre Humbert și Mannarino a fost unul extrem de echilibrat. Cei doi francezi au jucat foarte bine, mai ales pe propriul serviciu, iar meciul a intrat în set decisiv. Nici în ultimul act situația nu s-a schimbat prea mult și a fost nevoie de tie-break.

Momentul controversat s-a produs la scorul de 4-3 pentru Humbert, în tie-break-ul setului decisiv. Înainte să facă schimb de locuri pe teren, acesta a mers pe bancă și și-a verificat, preț de câteva secunde, telefonul. După acest episod, Humbert nu a mai câștigat nici măcar un punct.

Mannarino a reușit să întoarcă scorul și s-a impus, în final, cu 7-4 în tie-break. Acesta s-a calificat în sferturile de finală, acolo unde va da peste un alt compatriot, Arthur Fils. Partida se va juca vineri, 6 februarie, de la ora 11:00.

Acuzații pentru Ugo Humbert! A pierdut meciul intenționat!?

Momentul în care Humbert și-a verificat telefonul s-a viralizat în scurt timp. Jucătorul de tenis din Franța este acuzat de mai multe voci că ar fi pierdut intenționat meciul cu Mannarino, printr-un aranjament. Episodul a fost unul bizar, iar jocul său s-a rupt imediat după ce și-a verificat telefonul.

Cel mai probabil, sportivul din Franța va fi subiectul unei anchete. Înainte să scoată telefonul, acesta i-a cerut permisiunea arbitrului. Este posibil ca Humbert să fi pus doar telefonul pe modul silențios, pentru a nu fi distras de notificări.

