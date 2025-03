Nemanja Matic, veteranul lui Lyon, a gafat! Cum a numit-o pe FCSB

FCSB și Lyon își vor măsura forțele în optimile de finală ale Europa League. Biletele s-au epuizat rapid. Nemanja Matić, veteranul echipei franceze, a prefațat duelul cu campioana României și a făcut o gafă la conferința de presă.

Nemanja Matic: „Trebuie să eliminăm Bucureștiul”

Meciul de pe Arena Națională se anunță unul foarte interesant. Totuși, Lyon nu va fi un adversar deloc facil. Francezii au în lot jucători de clasă.

Nemanja Matic este unul dintre ei. Mijlocașul sârb, în vârstă de 36 de ani, a vorbit despre duelul cu FCSB și se așteaptă la un joc complicat. Fostul fotbalist de la Chelsea a făcut și o greșeală la conferința de presă, folosind denumirea simplă „București” pentru campioana României.

„Ambiția mea este să câștigăm competiția. În acest sezon, putem reuși asta cu siguranță. Avem o echipă bună, care practică un fotbal frumos. Mai întâi, trebuie să eliminăm Bucureștiul. Orice este posibil. În fotbal nu este nimic sigur, mai ales că vom înfrunta echipe bune.

FCSB a ajuns în această fază pentru un motiv, va trebui să îi tratăm foarte serios. Nu vreau să spun că suntem noi favoriți, șansele sunt întotdeauna 50-50. Suntem concentrați la acest obiectiv, vorbim mereu între noi în vestiar despre asta, vom da tot ce avem mai bun pentru a câștiga fiecare meci”, a precizat Matic.

Matic are o carieră impresionantă

Nemanja Matic este unul dintre cei mai importanți jucători de la Lyon. Sârbul a evoluat, de-a lungul carierei, pentru echipe de top precum Chelsea, Benfica, Manchester United sau AS Roma. În plus, are 48 de selecții la naționala de seniori a Serbiei, pentru care a înscris două goluri.

Mijlocașul are un CV impresionant. A câștigat Premier League de trei ori, de fiecare dată cu Chelsea. În plus, are trofee câștigate și în Portugalia și Slovacia. A fost desemnat de două ori cel mai bun jucător sârb al anului.