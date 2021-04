Nemanja Petrovic, atacantul care a fost în probe la Dinamo, acuză: „Au adus un jucător mai nepregătit decât mine!” Exclusiv

Nemanja Petrovic, atacantul sârb de 23 de ani ajuns în probe la Dinamo a fost extrem de deranjat de faptul că cei din conducere l-au adus pe Joseph Akpala, care s-a dovedit a fi mai slab pregătit decât el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gheorghe Mulțescu a decis ca sârbul crescut de FC Zurich să nu rămână la Dinamo, după ce a fost în probe două săptămâni, iar „câinii” l-au transferat pe Joseph Akpala, care s-a rupt doar doar 19 minute jucate și câteva antrenamente, iar această afacere o costă pe Dinamo aproximativ 30.000 de euro.

FANATIK l-a contactat pe Nemanja Petrovic, care a declarat că ar reveni oricând la Dinamo și a dezvăluit că coechiperii au încercat să îi convingă pe cei din conducere să îl oprească pe sârb în „haită”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Interviu FANATIK cu Nemanja Petrovic: „În 2-3 săptămâni puteam să joc 90 de minute!”

Ești dezamăgit că nu ai rămas la Dinamo?

– Da, pentru că sunt convins că puteam să ajut echipa! Sunt foarte dezamăgit. Am foarte multe mesaje de la fanii lui Dinamo. Nu m-am așteptat.

ADVERTISEMENT

De ce nu ai semnat?

– Nu știu sincer s-a întâmplat pentru totul a fost în regulă! M-am antrenat foarte bine și m-am integrat în echipă. Colegii m-au plăcut foarte mult. La ultimul meci-școală, am dat două goluri și două pase de gol și am driblat în fața a patru jucători. Toți colegii au fost uimiți și m-au complimentat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am vorbit cu impresarul meu și i-am zis că o să mă las de fotbal dacă nu semnez, pentru că am fost unul dintre cei mai buni la antrenamente. Eram supărat tare. Am vorbit cu antrenorul secund, cu Gheorghe Mulțescu, cu directorul sportiv Mario Nicolae.

„Am cerut doar să îmi plătească cazarea și mâncarea!”

Cine s-a opus transferului tău?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Antrenorul secund mi-a spus că mă vrea în echipă, la fel și Mario Nicolae. Dar antrenorul a spus nu pentru că nu sunt 100% pregătit să joc un meci întreg și că are nevoie de un astfel de jucător. Plus că nu are timp să mă aștepte pe mine și nici nu mă pot plăti.

Le-am spus că nu e nicio problemă că nu am nevoie de mulți bani și vreau să joc fotbal. Am cerut doar să îmi plătească mâncarea și cazarea și ceva bani cât să pot să mă descurc, 500-1000 de euro, maxim! Voiam să ajut echipa înainte de toate. Antrenorul secund a vorbit din nou cu Gheorghe Mulțescu, dar acesta s-a opus. A spus că are nevoie de un atacant experimentat și nu pot aștepta, așa că am plecat. Nimeni nu înțelege de ce Mulțescu a luat această decizie!

ADVERTISEMENT

Colegii de la Dinamo ce au spus?

– Când au aflat, jucătorii au vorbit cu Mario Nicolae. Ehmann și Paul Anton, pentru că m-au plăcut foarte mult. I-au spus că pot ajuta echipa și să semnez. M-am înțeles foarte bine cu colegii de echipă și după o săptămână eram deja prieteni! Mi-a plăcut foarte mult de ei! Dar nu știu de ce au refuzat. Sincer, nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat și uite că Dinamo a rămas doar cu Nemec, care abia a revenit după accidentare.

ADVERTISEMENT

„Au adus un atacant nepregătit, pe un salariu de șapte ori mai mare!”

Ai văzut ce atacant a venit?

– Da, e incredibil! Au adus în locul meu un atacant de 34 de ani care nu a mai jucat de mult, cu kilograme în plus și care s-a accidentat după un singur meci. Are și un salariu de șapte ori mai mare decât am cerut eu (râde) și mie mi-au spus că nu au bani. Am fost foarte nervos, pentru că au adus un atacant care era mult mai puțin pregătit decât mine. Nu are niciun sens. De asta spun că nu înțeleg de ce nu am mai semnat cu Dinamo. Eu am vrut să ajut Dinamo și nu m-au interesat banii.

Când crezi că puteai să joci 90?

– Sincer? Cred că mai aveam nevoie de două, maxim trei săptămâni la acel moment. Puteam să joc încă de atunci cel puțin 45 de minute. Până acum cu siguranță puteam să duc un meci cap-coadă! Eram într-o formă fizică destul de bună, aveam nevoie doar de antrenamente și de ritm de joc. Nu aveam kilograme în plus ca Akpala! Și acum mă antrenez foarte, foarte serios și am mai multe oferte. La ultimul antrenament m-am comportat bine, dar poate a fost prea târziu. Mi-a plăcut foarte mult de George Neagu, preparatorul fizic. Face o treabă foarte bună.

„Mi-am plătit avionul și hotelul ca să vin la Dinamo!”

E adevărat că ai plătit ca să vii în România?

– Da! Mi-am dorit foarte mult să joc la un club mare precum Dinamo, care are niște suporteri extraordinari. Așa că le-am spus celor de la club că îmi plătesc singur avionul și cazarea la hotel cât timp voi da probe. Am făcut asta ca să îmi arăt dorința și susținerea pentru club și suporteri. Toti băieții m-au apreciat și le-a plăcut foarte mult de mine și mie de ei! Și-au dorit ca eu să rămân, dar din păcate nu a fost posibil. Gheorghe Mulțescu a luat o decizie pe care nimeni nu a înțeles-o.

De ce nu ai jucat măcar la echipa a doua?

– Pentru că Mulțescu mi-a spus că vrea să le dea șansa să joace fotbaliștilor mai tineri și dacă eu joc, ei nu o să aibă destule minute. I-am spus că dacă mă mai lasă o lună, o să fiu unul dintre cei mai buni jucători. La început a fost mai greu, dar după o săptămână antrenamentele nu mai erau chiar așa de grele.

„Aș venit imediat la Dinamo dacă mă mai vor!”

Ai accepta să te întorci la Dinamo?

– Sigur! Oricând! Aș veni imediat înapoi, mai ales că văd că au mare nevoie de un atacant. Doar că nu cred m-ar semna, pentru că mai este doar o lună până la finalul playout-ului.

Ai un mesaj pentru suporterii lui Dinamo?

– Clar! Vreau să le transmit că sunt foarte fericit pentru toată susținerea și suportul lor. Am primit zeci și zeci de mesaje frumoase și sper ca într-o zi să joc pentru Dinamo și să ajut echipa. Le doresc tot binele din lume și sper că o să înceapă să câștige în campionat. #DDB!

Ai alte oferte?

– Am mai multe oferte și mă antrenez în continuare foarte serios. Negociez cu mai multe echipe și o să vedeți din vară unde voi merge.