Nemec și Ricardinho, uimiți că fanii Rapidului au cântat imnul lui FC Voluntari: “Mi s-a spus”

După victoria cu Rapid din Giulești, jucătorii celor de la FC Voluntari s-au arătat foarte încântați pentru câștigarea celor 3 puncte. . Atacantul susține că ar fi preferat ca ilfovenii să câștige mai multe partide.

Nemec, după victoria cu Rapid din Giulești

“A fost foarte bine că am reușit să batem o echipă care se luptă la primele locuri din campionat. Au fost 3 puncte importante pentru noi, după meciul din deplasare. Am fost sigur că nu a fost ofsaid. A fost o centrare foarte bună, iar eu am fost în locul potrivit și am înscris.

A fost o fază frumoasă. Fiecare victorie este importantă pentru noi, chiar dacă nu avem la fel de multe puncte precum ne-am dori. Pe oricine batem este foarte bine, atâta timp cât luăm cele 3 puncte. Nu este rău, dar multe meciuri s-au terminat la egalitate.

Prefer să câștigăm de 3 ori și să pierdem două meciuri, decât să facem 5 egaluri, pentru că victoriile sunt cele mai bune. Eram la vestiar și nu am auzit, dar mi s-a spus că toți suporterii au cântat imnul Voluntariului.

Este un lucru frumos și e o satisfacție. La 38 de ani nu este foarte ușor să joci atât de des, pe o vreme ca asta și mă bucur că o pot face atât de bine”, a declarat Nemec, marcatorul primului gol.

Ricardinho, cel mai bun jucător de pe Giulești

, Ricardinho a fost numit cel mai bun jucător de pe Giulești. Fotbalistul ilfovenilor a dat un assist și un gol în meciul din deplasare: “Ne dorim să câștigăm fiecare meci, dar din când în când nu este posibil acest lucru.

Astăzi chiar a fost un meci frumos. Mă bucur că am luat trei puncte și a fost foarte important. La primul gol sigur nu era ofsaid. Mă bucur că am dat și eu gol după aceea. A fost foarte bine pentru noi și pentru prestația noastră că am luat cele 3 puncte. Nouă ne place foarte mult când jucăm în deplasare și e stadionul plin.”

Fernandez: “Am rezolvat foarte bine meciul”

“Știm că aici suporterii pun multă presiune și a fost o luptă aici. Noi ne-am pregătit pentru asta și am știut că va fi așa. Am rezolvat bine. Asta e cel mai important. Cred că ne-am apărat foarte bine, am închis și jocul, iar asta a fost bine.

Cel mai important este că am câștigat 3 puncte în Giulești. Sunt foarte fericit pentru asta. M-am simțit puțin încărcat după ultimele meciuri, dar nu va fi o problemă pentru meciul următor”, a spus portarul de la FC Voluntari.