„Nemții” Dorinel Munteanu, Jean Vlădoiu și Marcel Răducanu, impresionați de prestația FCSB împotriva lui Hoffenheim: „Pot termina în primele 8”

Dorinel Munteanu, Jean Vlădoiu și Marcel Răducanu cunosc îndeaproape fotbalul german. Foștii mari fotbaliști au analizat pentru FANATIK prestația FCSB-ului împotriva celor de la Hoffenheim.

Dorinel Munteanu, Jean Vlădoiu și Marcel Răducanu, impresionați de prestația FCSB-ului cu Hoffenheim: „Nu s-a văzut niciun fel de diferență”

FCSB a fost foarte aproape să câștige cu Hoffenheim în Europa League, în condițiile în care nicio echipă din România nu a reușit asta în ultimii 18 ani. Dorinel Munteanu a fost cel mai impresionat de prestația FCSB-ului: „A avut o campanie foarte bună în Europa. Sper să continue așa și în primăvară. Au șanse mari să se califice.

ADVERTISEMENT

Eu cred că ei sunt pe un drum foarte bun. Nu s-a văzut niciun fel de diferență între cele două echipe, ba dimpotrivă, FCSB a avut momente foarte bune de joc și putea să și câștige în fața unui adversar de calibru. E foarte greu pentru noi să jucăm împotriva echipelor din Germania”, .

Jean Vlădoiu e convins că jucătorii lui Elias Charalambous se pot clasa în primele 8 echipe: „FCSB ne va surpinde plăcut în Europa League. Demult n-am mai avut o echipă atât de bună. Și ce înseamnă emulația din jurul ei. Parcă a jucat echipa națională la Hoffenheim. Asta înseamnă să joci la un nivel bun și să ai rezultate, chiar dacă nu mai ajungem în Champions League”.

ADVERTISEMENT

Jean Vlădoiu: „Hoffenheim e o echipă foarte bună. Să fim conștienți de asta”

de ce campioana României a reușit să aibă un parcurs atât de bun în cupele europene: „Vedem ce echipe bune sunt și pe care altă dată le consideram mari favorite. Și ce națiuni sunt implicate. Iată că FCSB ne arată că se poate atunci când îți dorești, când ai unitate a grupului și când toți cei angrenați în conducere sunt pe aceeași lungime de undă. Au avut liniște și lucrurile merg așa cum ar trebui să meargă la orice club. Pot merge în primele 8, de ce nu?”.

Fostul mare atacant al lui Koln și Kickers Offenbach a vrut să mai sublinieze ceva: „Au reușit să facă puncte și când au lipsit jucători de valoare și considerați de neînlocuit. Iată că se poate. Olaru, Bîrligea au făcut diferența în anumite meciuri, însă cei care au intrat au dat totul. Și-au creat ocazii foarte bune de a marca și a fost aproape să câștige”.

ADVERTISEMENT

Jean Vlădoiu știe însă care e marele minus al germanilor: „Dar și Hoffenheim e o echipă foarte bună, chiar dacă în Bundesliga nu au avut un început de sezon pe măsură. Să fim conștienți de asta, au jucători valoroși. Dar crede-mă, la ce atacanți am văzut la ei… Și noi ne văităm că nu prea avem atacanți în România! Atât de slabi atacanți… Nu întâmplător sunt pe locul 14 în Germania. Să șutezi așa din poziția aia, o ocazie uriașă în minutul 3 la Jacob Bruun Larsen.

Din 100 de jucători din Bundesliga, toți o să îți zică faptul că de acolo ar fi lobat portarul. Îl vezi că e ieșit atâta. Putea să rupă poarta. Maniera în care a lovit mingea e execrabilă. Au mai avut o fază când trebuiau să dea cu capul pe scurt. Dar pentru noi a fost foarte bun.

ADVERTISEMENT

E clar că nu întâmplător sunt pe locul 14. Aduc mingea în fața porții, dar nu au vârf de atac. Nu pot să îmi dau seama cum la nivelul ăsta în Bundesliga, o echipă care investește 100 și ceva de milioane de euro, nu poate să aducă unu-doi atacanți care să facă diferența și să marcheze goluri. Uite Bîrligea la FCSB”, a concluzionat Vlădoiu.

Marcel Răducanu, surprins total de prestația FCSB-ului: „Nu mă așteptam niciodată”

Marcel Răducanu, fostul mare fotbalist al Borussiei Dortmund. a fost sincer pentru FANATIK: „Eu nu mă așteptam niciodată că FCSB o să scoată punct și la Hoffenheim. Am zis că o câștige ei cu 2-1. Am avut probleme și cu televizorul, îmi venea să îl sparg. Am venit repede acasă după antrenamente special. Am ascultat la radio și întrebam tot timpul pe Alexa (n.r.asistentul Google). O întrebam din 5 în 5 minute, acuma cred că s-a supărat, nu îmi mai răspunde.

Îmi pare bine că FCSB-ul, Steaua, au făcut un rezultat bun aici în Germania. Să se mai vorbească și de noi pozitiv. Românii au făcut o atmosferă frumoasă și e ceva deosebit asta. Au venit oameni din Olanda, Elveția, Austria, Germania. M-aș fi dus și eu dar aveam antrenament la școală și mai sunt și vreo 300 de kilometri de la Dortmund.

Hoffenheim trece acum printr-o perioadă mai dificilă, au schimbat și antrenorul. Să se mai vorbească și de noi pozitiv Au reușit să câștige 4-3 cu Leipzig, însă apoi au pierdut. Eu cred că o să își revină pentru că au jucători foarte valoroși. Multe cluburi trec însă prin perioade grele. Eu sunt sigur că o să își revină și nu o să ajungă la retrogradare”, a mai spus fostul mare internațional român.