Nemții fac scandal după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO de Iarnă 2026: „S-a renunțat la ea. Potențial exista”

Jocurile Olimpice de iarnă se apropie de final. Presa din Germania a făcut scandal în urma rezultatelor slabe ale sportivilor care au reprezentat țara. Ce au scris despre Julia Sauter, cea care a scris istorie pentru România.

Nemții au făcut scandal. Ce a au scris despre Julia Sauter

JO de Iarnă 2026 Milano – Cortina au fost programate pe perioada 6-22 februarie, iar peste 3.500 de sportivi din aproape 100 de țări au concurat pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.

Dacă Germania nu a avut cele mai grozave rezultate, România s-a putut mândri cu sportivi precum Julia Sauter, (locul 17).

Nemților nu le-a convenit întreaga situație, fiind un popor obișnuit cu performanța indiferent de domeniu. Publicația au făcut o analiză asupra rezultatelor înregistrate de reprezentanții Germaniei, acuzând abordarea greșită a tinerilor sportivi.

Nemții, furioși că performanțele nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor la JO de Iarnă 2026

Cu doar 6 medalii de aur la această ediție de JO, nemții s-au concentrat în analiza făcută și asupra patinajului artistic, sport în care au adus-o în discuție și pe Julia Sauter, de care s-au despărțit mult prea ușor.

„Impactul abordărilor greșite asupra tinerilor sportivi germani este exemplificat de alte două povești de la Milano-Cortina. Pe de-o parte, Emma Aicher, dublă medaliată cu argint pentru Germania, care a crescut în Suedia, și care scoate în față întotdeauna temperamentul său scandinav. Ea e un exemplu pentru mulți dintre tinerii noștri, care preferă distracția în prima parte a carierelor lor.

Pe de altă parte, patinatoarea artistică Julia Sauter, născută în Baden-Württemberg, a fost nevoită să concureze pentru România deoarece a fost eliminată din programul german de tineret. Potențial cu siguranță exista, dar s-a renunțat la ea, astfel că nicio patinatoare artistică din Germania nu s-a calificat pentru competiția individuală feminină”, au notat jurnaliștii.

Cum a ajuns Julia Sauter să reprezinte România, de fapt

ISU, organismul care guvernează patinajul artistic la nivel mondial, permite ca sportivii străini să reprezinte alte țări când vine vorba despre Europene și Mondiale. În schimb, lucrurile stau cu totul diferit când vine vorba de Jocurile Olimpice.

Astfel, pentru a putea fi prezentă acum la ediția de la Milano Cortina, Procesul a fost unul lung și anevoios, dar totul s-a încheiat cu bine chiar pe ultima sută de metri din 2025.

„Am fost dată afară din echipă la 14 ani pentru că nu puteam face o săritură triplă”, a spus sportiva de 28 de ani despre experiența din Germania, înainte de Jocurile Olimpice.