Nemții l-au scos la lumină pe noul Yamal. Gol formidabil și un record la debutul în Liga Campionilor

La prima sa titularizare în Liga Campionilor, tânărul mijlocaş ofensiv german al lui Bayern München, Lennart Karl, a deschis scorul împotriva lui Club Bruges. Era minutul 5, când Karl a catapultat mingea cu stângul în plasa porții belgienilor, care au fost învinși cu 4-0.
Prin acest gol, Lennart Karl a devenit cel mai tânăr marcator din istoria lui Bayern Munchen din Liga Campionilor, la 17 ani și 242 de zile. El l-a depășit pe Toni Kroos, care în 2007, la 17 ani, 9 luni și 21 de zile, marca în victoria lui Bayern Munchen în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad, scor 3-2, în Cupa UEFA.
De asemenea, Karl a devenit mai precoce decât Jamal Musiala, care marcase pentru Bayern la vârsta de 17 ani și 363 de zile. O făcuse în urmă cu patru ani, în meciul contra celor de la Lazio, 4-1, din 23 februarie 2021.
Pentru Lennart Karl, a fost primul gol la seniori în cea de-a zecea apariţie pentru Bayern în toate competiţiile. El a debutat la Cupa Mondială a Cluburilor într-o victorie cu 10-0 împotriva Auckland City, în iunie.
Lennart Karl este stângaci și joacă mijlocaș ofensiv, în spatele atacantului principal. Datorită inteligenței sale în joc, a calităților tehnice și a explozie, el a fost comparat adesea cu Mesut Özil. Care a avut și el un debut precoce.
El a ales să joace cu numărul 42 de tricou, la fel cum a făcut-o Musiala, la debutul său pentru Bayern. Fotbalistul nu este un produs al bavarezilor. A început fotbalul la Viktoria Aschaffenburg, în 2015, apoi s-a mutat la academia lui Eintracht Frankfurt în 2017. A revenit la Viktoria Aschaffenburg în 2022, după care a intrat în atenția lui Bayern München, iar în vara aceluiași an.
În octombrie 2024, Real Madrid și Ajax din Eredivisie, și-au manifestat interesul de a-l transfera, dar Bayern nici nu a vrut să audă. La 17 ani, Karl joacă pentru echipa U19 a Germaniei, însă nu e exclus să fie chemat la prima reprezentativă, chiar în această toamnă.
Lennart Karl nu este singurul copil teribil scos la suprafață de Bayern Munchen. Tot aseară, în meciul cu Bruges a debutat și Widsom Mike, care are 17 ani și o lună. Mike, care provine din părinți nigerieni, a jucat zece minute. El a debutat și în Bundesliga. Este un atacant, despre care se spune că are stilul lui Dembele.
Bayern Munchen are o serie formidabilă în acest sezon. A ajuns la 12 victorii consecutive. Bavarezii au marcat 44 de goluri și au primit doar nouă, fiind neînvinși de la începutul sezonului.
Athletic Bilbao – Qarabag 3-1 (Guruzeta 40, 88, Navarro 70/ Andrade 1)
Galatasaray – Bodo/Glimt 3-1 (Osimhen 3, 33, Akgun 61/ Helmersen 76)
Atalanta – Slavia Praga 0-0
Bayern – Club Brugge 4-0 (Karl 5, Kane 14, Diaz 34, Jackson 79)
Chelsea – Ajax 5-1 (Guiu 18, Caicedo 27, Fernandez 45, Estevao 45+5/ Weghorst 33, George 48)
Eintracht Frankfurt – Liverpool 1-5 (Kristensen 26/ Ekitike 35, van Dijk 39, Konate 44, Gakpo 66, Szaboszlai 70)
AS Monaco – Tottenham 0-0
Real Madrid – Juventus 1-0 (Bellingham 57)
Sporting – Marseille 2-1 (Catamo 71, Alisson 86/ Paixao 14)
Arsenal – Atletico Madrid 4-0 (Gabriel 57, Martinelli 64, Gyokeres 67, 70)
FC Copenhaga – Borussia Dortmund 2-4 (Anton 34 aut., Dadason 90+1 / Nmecha 20, 77, Bensebaini 61 pen., Fabio Silva 87)
Bayer Leverkusen – PSG 2-7 (Aleix Garcia 38 pen., 54 / Pacho 7, Doue 41, 45+3, Kvaratskhelia 44, Nuno Mendes 50, Dembele 66, Vitinha 90)
Newcastle – Benfica 3-0 (Gordon 32, Barnes 71, 83)
PSV – Napoli 6-2 (Buongiorno 35 aut., Saibari 39, Man 54, 80, Pepi 87, Driouech 89 / McTominay 31, 86)
Royale Union SG – Inter 0-4 (Dumfries 41. L. Martinez 45+1, Calhanoglu 53 pen., Esposito 76)
Villarreal – Manchester City 0-2 (Haaland 17, Bernardo Silva 40)
Kairat Almaty – Pafos 0-0
Barcelona – Olympiacos 6-1 (F. Lopez 7, 39, 76, Yamal 68 pen., Rashford 74, 79 / El Kaabi 54 pen.)