Nemții s-au convins după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: „Asta a fost în România”

Ce au scris jurnaliștii din Germania după ce Mainz s-a văzut învinsă în deplasarea de la Craiova. „Alunecă și mai adânc în criză. Forma echipei continuă să scadă”
Alex Bodnariu
28.11.2025 | 09:00
Presa din Germania a reacționat după Universitatea Craiova - Mainz 1-0
Universitatea Craiova a produs surpriza serii în Conference League. Oltenii s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Mainz pe teren propriu. Presa din Germania a reacționat după înfrângerea neașteptată suferită de echipa din Bundesliga.

Universitatea Craiova, rezultat uriaș cu Mainz

Mainz pornea clar cu prima șansă în duelul cu echipa din Bănie, însă Universitatea Craiova a făcut un meci de zile mari. Oltenii și-au dominat adversarii la mai toate capitolele și au șanse uriașe să ajungă în primăvara europeană.

Echipa din Bănie a impresionat prin jocul ofensiv, dar și prin felul în care a reușit să reziste pe final după golul înscris de Assad. Jucătorii de la Mainz au avut un gol anulat pe final, pe motiv de offside.

Ce au scris jurnaliștii din Germania după Universitatea Craiova – Mainz 1-0

Presa din Germania a evidențiat jocul mult sub așteptări prestat de cei de la Mainz: „Craiova sărbătorește, iar Mainz pierde puncte pentru prima dată în acest sezon de Conference League.

Cei de la Mainz n-au reușit să-și creeze nicio ocazie periculoasă. Pentru gazde, în schimb, un penalty a fost suficient pentru a-și asigura victoria. Rezultatul se putea schimba pe final, dar golul lui Potulski a fost anulat de VAR, așa că a rămas 1-0 pentru români”, au scris cei de la Kicker.

„Asta a fost în România! FSV Mainz pierde cu 1-0 împotriva Universității Craiova! Asta înseamnă că echipa din Bundesliga nu își poate menține seria victoriilor în Conference League și alunecă și mai adânc în criză. Deși șansele lor de calificare sunt încă foarte bune, forma echipei continuă să scadă în aceste săptămâni dificile”, au reacționat cei de la Bild.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
