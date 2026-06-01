Nemții și-au găsit killerul pentru Mondiale. Un atacant kurd și-a câștigat locul de titular în naționala Manschaftului

După succesele din 1954, 1974, 1990 și 2014, naționala Germaniei va încerca să câștige al cincilea titlu mondial și să egaleze Brazilia, cea mai galonată națională a lumii
Catalin Oprea
01.06.2026 | 09:10
Deniz Undav e atacantul pe care Germania îl propune la Cupa Mondială FOTO X
Germania a defilat în fața Finlandei, scor 4-0, în penultimul meci amical disputat înaintea Cupei Mondiale. Partida de la Mainz a venit însă cu o confirmare pentru echipa antrenată de Julian Nagelsmann. Nemții au atacant pentru World Cup!

Deniz Undav a fost omul meciului cu Finlanda

Vârful Deniz Undav a reușit două goluri și un assit și a fost vedeta meciului. După mai multe ocazii ratate în prima repriză, Undav a rupt echilibrul, în minutul 34, cu o lovitură de cap de la mică distanță, în urma unei centrări precise a lui Joshua Kimmich.

În repriza secundă, Germania a continuat să domine. La doar trei minute după pauză, Undav a interceptat mingea în urma unei greșeli a apărării finlandeze, și a pasat pentru Florian Wirtz, care a dublat avantajul. În minutul 59, atacantul în vârstă de 30 de ani a marcat al doilea gol, cu un șut cu piciorul stâng după un contraatac rapid, scorul devenind 3-0.

La doar două minute după al doilea său gol, stadionul a amuțit. Deniz Undav s-a prăbușit brusc pe teren și a făcut semn că nu mai poate să joace, fiind înlocuit cu Maximilian Beier, în minutul 61. Se pare că Undav a suferit o accidentare la coapsă, dar gravitatea ei nu se cunoaște.

Germania debutează contra Curacao

Ținând cont că până la primul meci oficial al nemților mai sunt două săptămâni e de așteptat ca el să revină și să fie titular. Germania debutează la Cupa Mondială pe 14 iunie, contra naționalei statului Curacao, iar apoi va întâlni Coasta de Fildeș (20 iunie) și Ecuador (25 iunie).

Deniz Undav este unul dintre golgheterii din Bundesliga, care are cifre fabuloase la națională. El a marcat șase goluri în opt meciuri, debutând târziu, abia la 28 de ani. Undav a ajuns la Stuttgart împrumutat de Brighton, iar la VFB a marcat 57 de goluri în 117 meciuri.

Atacantul lui Stuttgart provine dintr-o familie de kurzi

Fotbalistul provine dintr-o familie de kurzi, care a fugit din Turcia în anii 1980, după lovitura de stat împotriva Guvernului de la Ankara. Aceasta a fost urmată de presiuni uriașe asupra comunității de kurzi, mulți dintre ei, printre care și bunicul fotbalistului, fiind nevoiți să plece din țară.

Meciul cu Finlanda a fost pecetluit cu un gol spectaculos marcat de Jamal Musiala, marcând revenirea sa la echipa națională după o absență de peste un an. „Die Mannschaft” va juca ultimul amical contra SUA, înainte de a începe tentativa de a câștiga al cincilea titlu mondial.

Lotul Germaniei pentru Cupa Mondială

Portari: Manuel Neuer (Bayern Munich), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nubel (VfB Stuttgart).

Fundași: Antonio Rudiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern Munich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), David Raum (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Malick Thiaw (Newcastle United).

Mijlocași: Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Wirtz (Liverpool), Leon Goretzka (Bayern Munich), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Brighton), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Mainz).

Atacanți: Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Nick Woltemade (Newcastle United), Denis Undav (VfB Stuttgart), Jamie Leweling (VfB Stuttgart).

