Nemții sunt la curent cu atmosfera de pe “Ion Oblemenco” și au o dilemă: “Va supraviețui Mainz și în cazanul de la Craiova?”

Pe 27 noiembrie, pe “Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova va înfrunta pe Mainz, în grupa de UEFA Conference League, runda a 4-a. Alb-albaștrii sunt pe locul 20, cu patru puncte, iar în etapa trecută au învins, în deplasare, pe Rapid Viena, scor 1-0. De partea cealaltă, germanii ocupă, cu succese pe linie, poziția a treia. Site-ul oficial al Bundesliga a prefațat partida programată joi și a atras atenția asupra publicului fierbinte din Bănie, care știe să pună presiune pe adversar.

Ce scriu nemții despre partida Universitatea Craiova – Mainz

“Va supraviețui Mainz și în cazanul de la Craiova?” este întrebarea pe care o adresează . Semn clar că nemții sunt la curent cu atmosfera pe care fanii oltenii o fac, de regulă, pe “Ion Oblemenco”.

“Un adevărat test o așteaptă pe Mainz 05 pe stadionul ‘Ion Oblemenco’ din România. Meciul promite a fi atât palpitant, cât și intens. În timp ce gazdele mizează pe avantajul terenului propriu și pe pasiunea fanilor, Mainz sosește plină de încredere după recentele rezultate din ECL”, mai notează nemții.

Ce paralelă au făcut între Universitatea Craiova și Mainz

În continuare, germanii amintesc că Mainz este pe locul 3 în grupa de UEFA Conference League, cu nouă puncte din trei meciuri. Apoi, analizează situația în care se află , după trei jocuri.

“Pentru Craiova, este și un test al formei. Echipa a obținut patru puncte în trei meciuri. În Superliga românească, gazdele au obținut o victorie cu 2-1 împotriva lui FC Argeș, weekendul trecut. Mainz, pe de altă parte, a reușit doar o remiză împotriva lui TSG Hoffenheim”, au mai arătat nemții.

Partida Universitatea Craiova – Mainz face parte din runda a 4-a a grupei de UEFA Conference League. Va fi transmisă în direct pe canalele Digi Sport și Prima Sport.

Suporter-surpriză pentru olteni, pe “Ion Oblemenco”

Altfel, Universitatea Craiova va fi susținută, joi, și de Gustavo Vagenin, fostul ei jucător. Ajuns la 34 de ani, acesta a renunțat la fotbalul profesionist și, pe viitor, va împărtăși cariera de agent. Fostul mijlocaș a rămas, în continuare, un suporter al clubului din Bănie și .

“Salut, Gustavo aici. Sunt pe drum spre Craiova, după cum știți, m-am retras din cariera de jucător. Vreau să vă salut. Ne vedem pe stadion pe 27, să susținem echipa împreună în Conference League”, a fost mesajul lui Gustavo postat de către Universitatea Craiova pe pagina oficială de Facebook.