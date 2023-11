Nemulțumirea lui Messi după ce a luat al optulea Balon de Aur: „Îmi va lipsi tot restul vieții!”

Lionel Messi a primit de curând Balonul de Aur. Trofeul cu numărul 8 din cariera argentinianului a venit ca o recunoaștere a performanței obținute cu echipa națională. Messi a câștigat Cupa Mondială și mai are o singură dorință în carieră. Să se retragă de la Barcelona.

Messi și-ar dori să se retragă de la Barcelona

“Aș fi putut să mă întorc la Barcelona, ​​dar nu a fost să fie, chiar dacă prima mea dorință a fost întotdeauna să mă întorc acasă, să joc pentru Barca și să mă retrag acolo, așa cum am visat mereu, dar nu a fost posibil.

Voi locui din nou în Barcelona, acolo unde sunt prietenii mei, dar nu ca antrenor sau jucător. Slavă Domnului, am avut o carieră extraordinară în Europa și am câștigat tot ce visam.

Acum că am decis să vin în Statele Unite, nu cred că voi juca din nou în Europa. Bineînțeles că îmi va lipsi pentru tot restul vieții să joc în Liga Campionilor sau La Liga, jocuri cu o aromă aparte.

Mă bucur pentru ceea ce a fost, așa că nu am nicio frustrare. Am avut multe oferte vara trecută din Europa și Arabia Saudită, dar am ales să vin la Miami și sunt mulțumit. Sunt fericit aici”, a spus Lionel Messi, pentru L’Equipe.

Messi a plecat de la Barcelona în 2021

Balonul de Aur cu numărul 8 din cariera lui Messi a venit cu un cadou special din partea celor de la Adidas. Sponsorul tehnic i-a dăruit jucătorului în vârstă de 36 de ani 8 inele, câte unul pentru fiecare trofeu câștigat.

Nu toată lumea a fost încântată de realizarea lui Messi. Cristiano Ronaldo, rivalul acestuia, a reacționat la un clip în care reușitele lui Messi erau puse sub semnul întrebării.

Messi nu va reuși să își îndeplinească ultimul vis. Plecat de la Barcelona în 2021, Messi a jucat timp de două sezoane la PSG. Din păcate pentru el, argentinianul nu a reușit să câștige trofeul Champions League alături de francezi. La expirarea contractului, Messi a fost aproape de o revenire la Barcelona, însă mutarea nu s-a mai realizat.

Messi a semnat în final cu echipa lui David Beckam, Inter Miami. Venirea sa în fotbalul din Statele Unite ale Americii a stârnit un interes enorm la nivel mondial. SUA și Arabia Saudită sunt campionatele care au înregistrat cea mai mare creștere grație venirilor lui Messi și Ronaldo.