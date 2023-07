Nemulțumirile lui Neagoe după Universitatea Craiova – Oțelul 0-0: „N-a fost să marcăm!”

Antrenorul oltenilor a spus că echipa sa ar fi meritat victoria, ținând cont că elevii săi au dominat copios întreaga confruntare și le-a transmis fotbaliștilor că nu este deloc supărat pe ei, fiind mulțumit de felul în care au evoluat.

Eugen Neagoe, nemulțumit după Universitatea Craiova – Oțelul Galați

Eugen Neagoe a fost nemulțumit după remiza , spunând că echipa sa ar fi meritat victoria, ținând cont de felul în care s-a desfășurat meciul:

„Cred că am făcut un joc bun, ne-am dominat în totalitate adversarul, am lovit de patru ori bara, dar cred că am făcut un meci bun. Am avut posesie. Într-un joc de Liga 1, când lovești bara de patru ori, când ai atâtea ocazii și nu marchezi, mai rar vezi.

Nu e vorba despre capacitat sau concentrare, că jucătorii au avut ocazii multe, n-am reușit să marcăm. Dacă după asemenea joc nu câștigi, nu ai ce să spui, n-am ce să le reproșez băieților, nu a fost să marcăm, atât”.

„Am avut situații frumoase, dar n-a fost să marcăm!”

„Ivan e un jucător valoros, așa cum sunt și ceilalți, el va juca acolo unde vom avea nevoie. Danciu cred că a făcut un meci bun, putea să marcheze și el după o fază frumoasă.

Au fost câteva situații frumoase, dar n-a fost să marcăm. Nu vreau să vorbesc despre transferuri, orice e posibil la fotbal, atât timp cât perioada de transferuri durează până în septembrie.

Sunt dezamăgit că n-am câștigat, dar n-am ce să le reproșez băieților. Asta ar fi fost ultima să ne dăm și autogol la acea fază. Asta a fost, ne vedem de treabă”, a .

„CFR e un adversar bun, poate vom avea acolo 2 ocazii și vom marca 3 goluri, cum au făcut și alte echipe. Mergem acolo să jucăm, să o facem cât mai bine și vrem victoria.

M-a bucurat revenirea lui Ovidiu Hațegan, am vorbit cu el, e un arbitru cu mare experiență și mă bucur că s-a întors pe teren”, a mai spus antrenorul oltenilor.

