Sport

Nemulțumit, Karamoko a amenințat cu plecarea la finalul meciului FC Argeș – Dinamo 2-1!

Flaviu Popa
06.11.2026 | 23:11
Nemultumit Karamoko a amenintat cu plecarea la finalul meciului FC Arges Dinamo 21
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Karamoko se gândește la plecare la iarnă
Mamoudou Karamoko pare dispus să plece de la Dinamo în această iarnă. La finalul meciului cu FC Argeș, atacantul a părut deranjat de faptul că e rezervă și a lăsat să se înțeleagă că așteaptă un transfer la iarnă.
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Mamoudou Karamoko a fost pedepsit de antrenorul Campos după incidentul de la Cluj din urmă cu câteva etape. Atunci, atacantul ar fi vrut să părăsească hotelul pentru a participa la o petrecere. Lăsat rezervă și cu FC Argeș, atacantul pare să ia în considerare plecarea de la echipă în iarnă, fiind deranjat de statutul său de rezervă.

Karamoko e deranjat de statutul de rezervă și ia în considerare un transfer la iarnă

„Pentru mine a fost frustrant. Am avut multe ocazii în repriza a doua, dar n-am putut să marcăm. Așa e fotbalul, astăzi am pierdut. Antrenorul ne-a cerut să jucăm, am încercat. Uneori se întâmplă și așa ceva, trebuie să fim mai buni data viitoare.

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Prima repriză a fost de c***t, nu a fost jocul nostru. Am jucat cu mingi lungi. Voi vorbi săptămâna viitoare, după meci. Nu vreau să discut acum, imediat după meci. Momentan sunt aici. Dacă va trebui să plec în iarnă, voi pleca. Dacă nu, voi rămâne”, a declarat Karamoko la finalul partidei cu FC Argeș, pierdută de dinamoviști cu 1-2.

Raul Opruț spune că obiectivul lui Dinamo e o clasare pe podium, nu titlul

Între timp, dinamovistul Raul Opruț a mărturisit că obiectivul la Dinamo e podiumul și nu primul loc. În condițiile în care Dinamo e lider în Superliga, Opruț crede că fanii nu au motive momentan de nemulțumire.

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„Normal că este o mare frustrare, am pierdut cum am pierdut. Am făcut o primă repriză foarte slabă, cea mai proastă din acest sezon. Chiar dacă ne așteptam să vină foarte sus cu pressingul, am pierdut multe mingi. A venit și golul din fază fixă.

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Am făcut apoi o repriză bună, am marcat acel gol, am avut două-trei situații în care am ratat. Este frustrant că am pierdut după atâta timp. E păcat și frustrant cum ne-am prezentat în prima repriză. Ne-am prezentat cum ne-am prezentat, e păcat că am avut ocazii. E frustrant să pierzi așa. Acest meci face parte din categoria accidentelor. Lumea strâmba din nas după ce a plecat Kopic, dar iată că s-a putut. Putem fi mulțumiți. Obiectivul era să terminăm pe locurile 1-3”, a transmis și fotbalistul Raul Opruț.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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