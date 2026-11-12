Sport

„Nenorocită!” Reacție controversată a Arynei Sabalenka, după ce a fost pusă la punct de rusoiaca care face minuni în tenis

Catalin Oprea
12.11.2026 | 09:10
Nenorocita Reactie controversata a Arynei Sabalenka dupa ce a fost pusa la punct de rusoiaca care face minuni in tenis
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Aryna Sabalenka a fost demolată de Mirra Andreeva FOTO X
Aryna Sabalenka a condus-o cu 4-1 pe Mirra Andreeva, dar a pierdut cu 4-6, 0-6, suferind una dintre cele mai dure înfrângeri din cariera ei
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Aryna Sabalenka, devenită principala favorită la câștigarea Turneului Campioanelor, după retragerea Elinei Rîbakina, a pierdut surprinzător în fața rusoaicei Mirra Andreeva. Jucătoarea de 19 ani are cel mai bun sezon din cariera ei, confirmat de prima prezență la WTA Finals.

Aryna Sabalenka a reacționat după eșecul dureros: „Pierzătoare nenorocită!”

Sabalenka a început furtunos partida, dar s-a stins după prim parte a setului inaugural și a fost trimisă la vestiare, după 62 de minute. Scorul final: 6-4, 6-0, după ce bielorusa a condus cu 4-1 și părea că va avea o misiune ușoară în fața rusoaicei.

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După o cădere uluitoare în partea a doua a meciului, Sabalenka a găsit puterea de a se auto ironiza la conferința de presă. Întrebată ce ar spune în locul antrenorului său după o asemenea prestație, Aryna a replicat scurt: „Pierzătoare nenorocită!”

A doua jucătoare a lumii a lăudat-o apoi  pe Andreeva și a subliniat că va încerca să treacă peste acest eșec: „Cu siguranță a jucat un tenis excelent. Deocamdată, ce pot spune? Bravo ei. Ei bine, partea bună este că încă mai am o șansă să mă calific. Voi avea nevoie de ceva timp să mă recuperez. Nici măcar nu știu câte game-uri la rând am pierdut”.

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Mirra Andreeva și Linda Noskova sunt în semifinale

Ea are calificarea la mâna ei, dar pentru a urca în semifinale trebuie să treacă de Elina Svitolina, în ultimul meci din grupă. Andreeva este sigură de locul 1 în grupă, în vreme ce Muchova a fost eliminată.

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În prima grupă, Linda Noskova a obținut biletele pentru semifinale, după două victorii. Marta Kostyuk, cea care i-a luat locul Elinei Rîbakyna, este și ea eliminată. A doua calificată se va decide între Coco Gauff și Jessica Pegula.

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Ultimele meciuri din grupe:

Joi, 12 noiembrie – Grupa 1

Marta Kostyuk – Coco Gauff

Jessica Pegula – Linda Noskova

Vineri, 13 noiembrie – Grupa 2

Aryna Sabalenka – Elina Svitolina

Mirra Andreeva – Karolina Muchova

 

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