„Nenorocitule!”. Giovanni Becali, la un pas de bătaie cu cel mai bogat om din Spania. Un internațional român, cauza scandalului

În urma gestului lui Daniel Bîrligea din Hermannstadt – FCSB 3-3, subiectul amenzilor a devenit tot mai disputat. Giovanni Becali a dezvăluit că a avut și el un jucător care s-a confruntat cu o astfel de amendă, iar acest lucru aproape că s-a soldat cu o bătaie între el și cel mai bogat om din Spania.

Cum a fost Giovanni Becali la un pas de bătaie cu cel mai bogat om din Spania: „O împrumuta pe Real Madrid”

Având în vedere sutele de contracte pe care le-a avut cu fotbaliști de-a lungul carierei sale, era aproape imposibil ca Giovanni Becali să nu fi avut cel puțin un jucător care să se fi confruntat cu o astfel de situație. Iulian Filipescu este fostul internațional român despre care impresarul a dezvăluit că a primit o amendă destul de mare pe vremea când juca pentru Real Betis:

„Amenzile pe care le dai trebuie să fie în concordanță cu UEFA. Nu ai voie să dai mai mult de 25% din salariu. Am avut și eu probleme cu Filipescu în Spania. Tot așa, voiau să-i ia jumătate de salariu. Avea 600.000 de dolari pe an, adică 50.000 pe lună. Au vrut să-i dea 25.000 de euro amendă. Juca la Betis Sevilla. A întârziat, s-a certat cu un coleg, nu știu ce a făcut.

M-am certat cu Manuel de Lopera, cel mai bogat om din Spania. Să mă bat cu el acolo. După ce am ieșit din birou, am început să țip: „Nenorocitule! Dă banii la jucător!”. El striga după mine să intru înapoi în birou, să nu mai fac circ afară. Se termină scandalul și plec la hotel. La 12 noaptea este o emisiune după meciuri, cea mai populară din Spania. Mă sună să mă întrebe de Filipescu, dacă este totul bine. Le-am zis că da, că-i anulează amenda, că nu știu ce.

Ei mi-au zis că știu altceva. Eu o țineam pe a mea, că nu și nu. „Ia ascultați domnule Becali”. Eu cu Lopera: totul live! Două zile s-a discutat numai de asta. Să mă bat cu el și nu alta. Avea să-i dea Real Madrid 190 de milioane. El îi împrumuta pe Real Madrid. Nici nu știu dacă mai trăiește. Eu n-am avut nicio treabă, mă aplaudau jurnaliștii pe stradă”, a povestit Ioan Becali la „Giovanni Show”.

Giovanni Becali, poveste fabuloasă despre prima zi cu Iulian Filipescu în Spania: „Cinci dolari șpagă”

Deși tocmai spusese despre Manuel de Lopera că Giovanni Becali a rămas uimit de un lucru atunci când Ajunși la restaurantul lui Lopera, el i-a dat ospătarului un bacșiș de doar 5 dolari, însă replica ce a urmat a fost cea care l-a lăsat pe Ioan Becali fără cuvinte:

„Când l-am dus pe Filipescu de la Galatasaray la Betis, ne-a invitat la masă, la restaurantul lui. Am mâncat acolo, a chemat ospătarul și i-a dat șpagă 5 dolari. Și i-a mai și zis: „Vezi că sunt și pentru data viitoare!”. Băi, am căzut pe jos pe acolo. Cel mai bogat om din Spania…”, a mai dezvăluit Giovanni Becali.