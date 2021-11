Nepoata lui Nicolae Ceaușescu, dezvăluiri despre comportamentul dictatorului. De ce a primit o palmă

Mihaela Ceaușescu, fiica lui Marin Ceaușescu, fratele mai mare al fostului președinte al României, a vorbit, luni, la Antena 3, despre episoade mai puțin cunoscute din viața lui Nicolae Ceaușescu și a familiei acestuia.

Mihaela Ceaușescu, nepoata dictatorului, detalii inedite despre relația cu unchiul ei

Într-un interviu acordat la ” ”, nepoata lui Nicolae și a Elenei Ceausescu a dezvăluit episoade mai puțin plăcute din timpul mariajului cu primul său soţ, unul care se transformase într-un coșmar.

Dat fiind faptul că relația nu mai funcționa, Mihaela spune că și-a exprimat în familie dorinţa de a divorţa. La acea vreme, un astfel de eveniment ar fi pătat imaginea familiei prezidenţiale.

De aici s-a ajuns la un episod în care a avut un comportament violent față de nepoata sa.

Într-o primă fază, pentru a nu se oficializa despărțirea, dictatorul i-a propus Mihaelei să trăiască separat de soțul ei, dar să rămână căsătoriți în acte.

Aceasta nu a fost de acord și a trecut la amenințări radicale, amenințând că-și ucide partenerul de viață dacă nu i se permite separarea pe cale legală.

”Zice (n.r. Nicolae Ceaușescu), eu am găsit o soluție. Tu rămâi cu fetele în apartament, că aveam doi copii. O să îi găsim și lui un apartament. Stați separat, dar căsătoriți nu. Zic, nu, păi eu am 29 de ani. Eu mai am dreptul la viață. Și viața mi-a mai dat două șanse înviață, nu? Zic, nu. Așa ceva nu accept. Bine, zice, dar, oricum nu poți să facă, că tu nu vei divorța.

Și atunci mi-a venit o idee destul de năstrușnică și am zis bine, deci divorțată în familia Ceaușescu nu se poate. Nu. Dar criminală se poate? Zic eu îl omor, la noapte îi iau gâtul. Eu îl omor la noapte și ce o să se întâmple?”, povestește Mihaela Ceaușescu.

Supărat pe ideea nepoatei sale, Ceaușescu i-a dat o palmă

a reacționat extrem de dur când a auzit de acest plan nebunesc al nepoatei sale și a cumințit-o cu un dos de palmă.

”Singura palmă, dar așa, un dos de palmă, așa un dos de palmă, când am spus că îi iau gâtul. Dar criminală, ce ziceți dacă devin criminală? Mama plângea, se ține de mână cu mătușa mea (n.r. Elena Ceauşescu) și plângeau amândouă”, mai povestește nepoata fostului președinte.

Despre mătușa ei, Elena, Mihaela spune că nu era exigentă, dar avea ”standarde înalte”.

”Nu era diabolică (n.r. Elena Ceaușescu), era un om mai exigent și avea standarde foarte înalte. Ea se ținea de mână cu mama și spunea: Cum nu avem noi noroc cu copiii ăștia. Uită-te ce ne fac.

Ele plângeau, eu eram într-o stare de agitație extraordinară, pentru că altfel nu aș fi spus, dar a funcționat. Pe urmă mi-a zis mama: L-a sunat unchitu pe taicătu şi tata i-a zis, lăsaţi-o să divorţeze că asta e în stare de orice. Şi am divorţat”, a mai mărturisit Mihaela Ceaşescu.