Nepotul fostului mare atacant român, dorit de granzii din SuperLiga! „M-a întrebat Gică Hagi de el”

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FANATIK a realizat un interviu inedit cu Laurențiu Diniță, antrenorul celor de la Steaua U18. Ajuns la 51 de ani, vârful lansat de Sportul Studențesc, care a mai jucat și pentru FCSB, Concordia Chiajna sau Aris Limassol, și-a adus aminte de șansa vieții sale pe Anfield Road și a vorbit despre prezentul și viitorul Stelei. Fostul mare atacant a dezvăluit că nepotul său, David, este dorit de echipele puternice din SuperLiga.

Laurențiu Diniță știe care sunt jucătorii din curtea Stelei care pot călca pe urmele lui David Matei

Laurențiu Diniță și-a încheiat cariera de fotbalist în 2011, iar timp de un deceniu a activat în diverse roluri. Acesta a fost „principal” la Concordia Chiajna, ACS Berceni, Fortuna Poiana Câmpina, CS Balotești, CSM Alexandria sau Dinamo II, dar a lucrat și ca antrenor secund sau ca tehnician la academia „câinilor”. Începând din 2022, fostul atacant activează la academia Stelei, iar acesta a vorbit într-un interviu pentru FANATIK despre viitorul clubului „roș-albastru”, dar și despre nepotul său, David, care evoluează la Dinamo.

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Laurențiu, tu te ocupi de Steaua U18. Există viitor în academia Stelei? Cine poate fi următorul David Matei?

– Eu zic că da, fac ceea ce îmi place și mă simt extraordinar la Steaua. Eu dețin licența PRO și Elite, cele mai bune licențe. Îmi aduc aminte când a venit David să joace prima oară la mine la echipă că echipa trebuie făcută în jurul lui. Și asta am văzut încă de acum 4 ani. Clar mai sunt copii care pot să aibă explozia lui, dar ține și de antrenorul de la echipa mare să îi folosească și să îi integreze în lot.

Care crezi că sunt jucătorii tăi care pot face pasul la echipa mare a Stelei?

– Eu cred că sunt mai mulți care au potențial de creștere și care într-un an de zile pot fi jucători de bază la seniori. Avem un atacant, Stoica David, care e adus de la CS Dinamo și a debutat, un mijlocaș, Vlad Damian, încă un mijlocaș, Nicolas Murineanu, un stoper, Turcu. Plus cei care se antrenează acum cu echipa mare.

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Cum colaborează Laurențiu Diniță cu Daniel Oprița și cum vede viitorul Stelei

Ar trebui ca pe viitor scheletul primei echipe să fie construit din jucători din propria pepinieră?

– Asta trebuie să spună cei de la club. Obiectivul meu este să furnizez jucători pentru prima echipă, dar mai departe staff-ul lui Daniel Oprița decide, în funcție de ce le trebuie. Văd că în ultimul timp au debutat mai mulți jucători tineri. Am o colaborare normală cu Daniel Oprița și ne mai consultăm. Eu nu pot să stau cu niște oameni cu care nu pot să îmi desfășor munca și activitatea.

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De ce nu mai antrenezi la seniori?

– Normal, când m-am apucat de antrenorat ăsta a fost visul meu, să ajung la o echipă de seniori. Numai că nu s-a potrivit ce voiam eu cu ce trebuia să fac și totul m-a dus către academie și așa am ajuns la Steaua în urmă cu 4 ani.

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Diniță, variantă pentru prima echipă dacă Oprița decide să plece de la Steaua?!

Crezi că este greu pentru un antrenor să se impună la nivel de seniori?

– Aici sunt lăsat să îmi fac meseria cum pot mai bine și am satisfacție când văd copii pe care i-am crescut și ajung la echipe mari. Darul ăsta de a-ți face meseria e puțin îngrădit la seniori pentru că nu există răbdare și nu ți se oferă timp să construiești ceva palpabil și pe termen lung.

Visezi ca pe viitor să antrenezi Steaua?

– Nu e un obiectiv al meu, dar dacă se va apela la serviciile mele, dacă vor avea nevoie să ajut pentru o perioadă, bineînțeles că voi da curs.

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Laurențiu Diniță, mesaj cu subînțeles pentru conducerea Stelei

Crezi că situația juridică a clubului afectează și jucătorii tineri care nu au perspective să joace la un nivel mai ridicat? David Matei a plecat de la Steaua, a câștigat tot într-un an și a debutat și la națională…

– Of, e greu să spun eu, dar cred că în general ar trebui să dăm importanță tinerilor. Mult mai multă importanță decât s-a dat până acum. Asta e părerea mea personală ținând cont de situația în care se află acum echipa, fără drept de promovare. Dar nu este vina antrenorului de la prima echipă. Clubul ar trebui să trateze niște lucruri și să se gândească la viitor, în 2-3 ani să ai un nucleu de 6-7 jucători crescuți la academie, crescuți în spiritul Stelei și care să asigure scheletul primei echipe. Dar pentru asta e nevoie de timp să crească în anturajul echipei mari.

Mai puțini jucători străini?

– Deci să nu mai stai să umbli după jucători, să îi iei din academie. Asta este părerea mea.

De ce a plecat Laurențiu Diniță de la Dinamo

Ai fost și la Dinamo vreo 2 ani, la echipa secundă și la academie…

– Am plecat eu pentru că îmi luasem licența PRO și chiar am câștigat acolo Cupa României la tineret. Voiam să antrenez la seniori și de-asta am plecat, nu m-a dat nimeni afară.

Sunt probleme cu banii la nivel de academie? De ce ar trebui să vină copiii la academia Stelei?

– Nu, este totul în regulă. Nici nu au fost probleme. Eu zic că merită să facă fotbal la Steaua pentru că avem unii dintre cei mai buni antrenori de la cele mai mici grupe de vârstă și până la echipa de tineret.

Amintiri din perioada Sportul Studențesc

Ai jucat nu mai puțin de 7 ani la Sportul Studențesc. Acum s-a reînființat o echipă care să continue tradiția…

– Da, îi susțin, din păcate eu nu mai pot să joc pentru că am probleme la genunchi și nici timpul nu îmi permite să fiu alături de ei. M-au sunat și le mulțumesc că s-au gândit la mine, discut cu foști colegi și chiar îi susțin, mi se pare o inițiativă extraordinară și ar fi extraordinar ca toate echipele de tradiție să revină în prima ligă.

Care ar fi cea mai frumoasă amintire de la Sportul? Ai peste 200 de meciuri…

– Era o atmosferă incredibil de frumoasă și abia așteptam să ajung la fiecare antrenament. Cred că de-asta am avut rezultate, chiar dacă puteam să pierdem cu oricine și să câștigăm în fața oricărui adversar. Am avut antrenori extraordinari precum Ioan Andone, Gigi Mulțescu. Îmi aduc aminte că Varga era un copil și îl luam cu mașina la antrenament.

Eu la 24 de ani eram unul dintre veteranii echipei. Mă întreba: ‘Didi, crezi că o să ajung și eu fotbalist?’. Aveam gașcă cu Galamaz, Cruceru, Stanca, Gigel Bucur, Pădureț. Am avut noroc să ajungă la Sportul pentru că erau probleme cu banii și jucători precum Cristian Petre sau Șumudică erau neplătiți și au adus tineri.

Ce spune despre conflictul dintre Steaua și FCSB

Apoi în 2003 ai plecat la echipa lui Gigi Becali. Cum vezi acest conflict?

– Păi e simplu. Eu am jucat în Ghencea cu numele de Steaua pe piept și cu emblema Stelei. Noi nu știam nimic atunci. Am avut un an foarte bun, eu marcasem 19 goluri și eram al treilea golgheter, dar din păcate nu am avut continuitate pentru că am suferit multe accidentări, am ratat și convocarea la echipa națională și nu am apucat să mai debutez. Chiar am avut oferte și de la Dinamo și Craiova, însă le-am refuzat.

Ce îți mai aduci aminte de la meciul cu Valencia?

– Cel mai important și mai frumos meci din cariera mea. Am jucat până în minutul 85. Toți am fost extraordinari atunci. Cu Villarreal era greu pentru că am pierdut elementul-surpriză și ne-au luat foarte în serios.

Cum putea scrie istorie în fața lui Liverpool

Ai vreun regret?

– Îmi aduc aminte că am avut o ocazie mare în finalul meciului cu Liverpool de pe Anfield Road. Dacă marcăm cu șutul acela poate și destinul meu era altul. Văd și acum cum trece mingea pe lângă vinclu. Era minutul 85 și ne conduceau cu 1-0 și puteam să ducem meciul în prelungiri. Nu știu câți au ocazia să mai joace acum un meci cu Liverpool.

Revenind la Steaua, crezi că echipa își poate reveni?

– Eu îmi doresc din tot sufletul și să ajungă în primele 4, acolo unde merită să fie. Numele Steaua ne impune să fim sus. A fost o perioadă mai neplăcută, cu multe accidentări și probleme.

Laurențiu Diniță, impresionat de victoria Universității Craiova în fața FCSB-ului

Cum ți se pare lupta la titlu în SuperLiga? Ce atacanți îți plac?

– Îmi place foarte mult Craiova. M-a impresionat cum a jucat cu FCSB, strategia pe care au adoptat-o și cum au anihilat FCSB-ul. Îmi place Nsimba, deși din păcate nu joacă meci de meci, dar și . Sunt foarte, foarte buni amândoi. Se vede că sunt lucrate multe lucruri acolo. Și Drăguș îmi place foarte mult și să vedem cum se va integra. Dinamo e iar foarte bună, cu un joc foarte direct pe poartă. Craiova, Dinamo, poate FCSB… le văd să se bată până la final.

Cine poate fi următorul Laurențiu Diniță?

– Să știi că am un nepot, David Diniță, e și la naționala U15 și eu zic că e foarte, foarte bun. Joacă la Dinamo 2 în banda dreaptă și chiar am vrut să îl aduc la Steaua, însă a refuzat. Am vrut să îl aduc la Steaua și cred că avea șanse mai mari să debuteze aici.

Nepotul lui Laurențiu Diniță, în atenția lui Gică Hagi

E urmărit și de alte echipe?

– E vânat de toate cluburile și academiile și are un stâng foarte bun. Sper să mă întreacă la nivel de performanță. În martie face 16 ani și o să aibă contract. A vrut să îl ia și Farul, Rapid, cred că și FCSB. Chiar m-a întrebat de el. Andrei Nicolescu vine special pentru el și chiar îl ține în puf, vorbește permanent cu el. Chiar este interesat de viitorul echipei.

Cum a trecut peste tot ce s-a întâmplat?

– Chiar m-am speriat foarte tare atunci. Chiar trebuia să urce în microbuzul care a făcut accident, dar s-a întors că a uitat ceva pe teren. A plecat cu al doilea microbuz. Poate e un semn și nu trebuia să fie acolo.