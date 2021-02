Nepotul lui Cătălin Hîldan e antrenat de un stelist: „Visul meu e să debutez la Dinamo!”. Video

Nepotul lui Cătălin Hîldan este antrenat de un… stelist! Cătălin Hîldan jr are 17 ani, e fundaș și joacă la juniorii lui Dinamo, iar visul său e să debuteze la echipa mare a „câinilor roșii”.

Cătălin Hîldan are parte din plin de susținerea suporterilor dinamoviști, mai ales de a celor din „Peluza Cătălin Hîldan”. Fundașul central duce mai departe numele „Unicului Căpitan”, care rămâne unul dintre cele mai mari simboluri ale familiei Dinamo.

Dinamo – FCSB este episodul cu numărul 180 și va avea loc în această seară de la ora 20:45, iar FANATIK a prezentat în exclusivitate primele imagini cu gazonul din Ștefan cel Mare, care nu se prezintă în condiții prea bune.

Cătălin Hîldan Jr. e antrenat de Narcis Răducan

Cătălin Hîldan joacă la Dinamo U19 și este de ajutat în pregătirea sa sportivă în afara programului de la club de fostul jucător la Steaua București, Narcis Răducan. Narcis Răducan a jucat la Steaua între 1995-1996 și 1997-1998, perioadă în care confruntat în „Unicul Derby” chiar cu regretatul Cătălin Hîldan.

Narcis Răducan a înfințat o școală de fotbal, unde este antrenor part-time, iar nepotul lui Cătălin Hîldan este unul dintre jucătorii pe care încearcă să îi crească, conform gsp.ro.

Fostul jucător al Stelei lucrează foarte aplicat și nu se ocupă de mai mult de patru jucători în același timp, iar alături de Hîldan Jr. se mai antrenează și ustin Răducan, fiul antrenorului, și Antonio Dumitrescu, un jucător de la Sport Team, școala de fotbal de la care Narcis închiriază terenul și materialele pentru pregătire, conform aceleiași surse citate.

Narcis Răducan explică acest gest: „O fac în memoria lui Cătălin Hîldan”

Cătălin Hîldan Jr. lucrează cu Narcis Răducan mai mult procedeele necesare unui fundaș central: respingeri, alonjă și joc de cap, preluarea și controlarea baloanelor înalte, iar tânărul „câine roșu” face zeci și zeci de repetări.

Stelistul nu îi percepe nicio taxă juniorului, pe care speră să îl ajute să își îndeplinească visul de a debuta la echipa mare a lui Dinamo: „Măcar atât să pot face în memoria lui, să-i antrenez nepotul. Am discutat cu tatăl lui, cu bunicul, au insistat să plătească la fel ca restul clienților. Nu am putut să accept. Am și glumit cu ei la început: «Păi, veniți la un stelist să-l învețe fotbal?!”, spunea Narcis Răducan pentru GSP.

Visul lui Cătășin Hîldan Jr e ca la 17 ani să facă pasul la echipa mare și să se bucure alături de suporterii din Peluza Cătălin Hîldan: „Ar fi ca un vis să debutez la seniori în fața peluzei «Cătălin Hîldan», pentru îndeplinirea acestui vis mă antrenez”, iar acest moment e mai aproape ca oricând, după ce a fost convocat la echipa mare chiar înainte de meciul cu FCSB.

