Nepotul lui Cristiano Ronaldo a semnat! Puștiul de 16 ani va fi coechipier cu un internațional român

Familia lui Cristiano Ronaldo continuă să ofere fotbalului noi talente. Dinis Pereira, nepotul superstarului portughez, a făcut un pas important în carieră la doar 16 ani, după ce a semnat primul său contract de pregătire cu Vitória Guimarães, formație din prima ligă a Portugaliei.

Originar din Madeira, la fel ca celebrul său unchi, Dinis s-a format la nivel juvenil în academiile lui Barreirense, iar evoluțiile sale i-au adus oportunitatea de a ajunge la unul dintre cluburile de tradiție ale fotbalului portughez.

Anunțul a fost făcut chiar de mama sa, Kátia Aveiro, . Emoționată de moment, aceasta a publicat pe rețelele sociale imagini de la semnarea contractului și un mesaj special: „Mulțumesc că i-ai dat copilului meu șansa de a deveni o posibilă promisiune a istoriei tale și, acum, și a noastre”. La Vitória Guimarães, nepotul lui Cristiano Ronaldo va fi coleg cu Tony Strata, convocat de Gică Hagi la naționala României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.

La rândul său, Dinis Pereira a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au sprijinit în drumul său. „Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu, familiei mele și tuturor celor care au crezut în mine, dar și celor care s-au îndoit. Fiecare cuvânt, fiecare sprijin și fiecare provocare au făcut parte din acest drum”, a scris tânărul fotbalist.

Nu este pentru prima dată când numele Ronaldo este asociat cu o nouă generație de jucători. Cristiano Ronaldo Jr., evoluează deja la grupele de juniori ale lui Al-Nassr și este o prezență constantă la naționala Portugaliei U16.