Nepotul lui Florin Salam, copleșit de emoții în instanță: ”Am început să plâng când am văzut sentința”. Exclusiv

Nepotul lui Florin Salam se prezintă aproape zilnic în fața instanței, unde pledează pentru cauza lui. Adrian Petrache, fost concurent al emisiunii de talente de la Antena 1, a fost atât de afectat de sentința primită încât a izbucnit în lacrimi.

Nepotul lui Florin Salam, în lacrimi când a văzut sentința

Fostul concurent de la X-Factor, Adrian Petrache, a devenit avocat și merge zilnic în instanță. . Acesta susține că între muzică și avocatură este o strânsă legătura, reușind să le facă în paralel. Adrian era în anul doi la Facultatea de Drept din cadrul Universității București atunci când a participat la emisiunea de talente de la Antena 1.

„Muzica și avocatura se aseamănă foarte mult, contrar a ceea ce ar spune foarte mulți oameni. Dintre toate profesiile juridice, avocatura mi se pare foarte apropiată de activitatea unui artist. Constant trebuie să lucrezi cu oameni, să transpui cunoștințele dobândite de-a lungul timpului. Să le pui într-o lumină cât mai bună tine și pentru clientul tău.

Trebuie să ai un nivel de empatie ridicat, ceea ce până la urmă asta face și un artist. Înțeleage oamenii și publicul din fața lui. Cam asta face și un avocat. Sunt părți din drept, de altfel și în muzică, pe care trebuie să le respecți. Numai că e evident că atunci când vorbim de exprimarea artistică e mult mai largă decât exprimarea juridică. Trebuie să respecți niște rigori în știința dreptului.

Nu am renunțat la muzică. Muzica e în viața mea în fiecare zi. M-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare și în meseria asta juridică. Muzica te învață foarte mult cum să îți dezvolți niște abilități, să analizezi și să gândești foarte mult. Muzica ajută foarte mult la dezvoltarea unui copil.”, a povestit Adrian Petrache.

Fostul concurent de la X-Factor: „Avocații au bani mulți. Milioane de euro, zeci de milioane”

Când vine vorba de remunerația pe care o aduc cele două meserii pe care le practică nepotul lui Florin Salam, acesta punctează că banii nu sunt totul. Deși se poate câștiga bine din avocatură, Adrian Petrache apreciază mai mult cazurile în care sentința este de partea lui și a clientului pe care îl reprezintă în fața procurorilor sau a judecătorilor.

„Dacă se câștigă bine din avocatură? Foarte interesant. Mulți colegi au o reticență în a vorbi despre cât se câștigă, cum se câștigă. E o profesie nobilă. Într-adevăr există, cum să zic, zvonurile astea. Avocații au bani mulți. Milioane de euro, zeci de milioane. Se poate câștiga foarte bine din avocatură. Acum sunt niște noțiuni care sunt relative. Depinde fiecare ce înțelege timp foarte bine.

Important, pentru mine, e că poți să faci ceva pentru un om. Poți să participi la schimbarea vieții lui. De cele mai multe ori, sperăm, în bine. Sunt niște satisfacții care depășesc nivelul ăsta pecuniar”, a mai spus nepotul lui Florin Salam.

„Când am văzut soluția, am început să plâng”

Tânărul avocat a mărturisit pentru FANATIK un caz, care la prima vedere părea imposibil de câștigat. Însă, cu cât a fost mai dificil, cu atât mai mare a fost satisfacția când a văzut rezultatul pe portalul instanței.

„Am avut un client care a fost implicat într-un accident rutier. Era la prima întâlnire cu legea penală. Nu a făcut niciodată nimic, să zic așa, contrar legii. Lucra, avea copii. Din păcate, în urma accidentului a decedat cineva. O doamnă foarte în vârstă. A fost un eveniment tragic.

Nu încerc acum să îl pun într-o lumină excepțională pe fostul meu client, doar că și pentru el era foarte tragic. Ajungea să facă închisoare. Nu mai era lângă familia lui. El se ocupa de întreținerea întregii gospodării și de soție, de toți copiii.

A fost un caz în care m-am implicat foarte mult. Am avut satisfacția să reușesc ca domnului respectiv să primească o pedeapsă cu suspendarea executării. Ceea ce a contat foarte mult. Vă spun sincer, când am văzut soluția pe portal, am început să plâng. Asta a contat, mai mult decât banii.”, a povestit Adrian.

„Aș fi într-o imposibilitate morală”

Întrebat de , Adrian Petrache a menționat că acest lucru ar fi puțin posibil. Mai ales pe partea penală pe care el o profesează cu precădere. Iar de servicii pe bani, clar nu se pune problema. Avocatul s-ar multumi cu o piesă cântată de Regele manelelor, FS.

„Dacă unchiul meu ar fi nevoit să apeleze la serviciile mele?! Nu cred că acum are nevoie, și nici pe viitor sper să nu aibă nevoie de serviciile unui avocat, mai ales pentru chestiuni de natură penală.

N-aș putea să-i ceri eu banii unchiului meu. Poate să-mi cânte o melodie. Aș fi într-o imposibilitate morală să-i ceri eu banii unchiului meu. Eu cu Florin avem o relație foarte frumoasă. Vorbim cât ne permite timpul”, a încheiat fostul concurent de la X-Factor, pentru FANATIK.