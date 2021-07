Nepotul lui Ilie Balaci a trăit la intensitate maximă prima Supercupă a Craiovei: „Am înnebunit când am văzut”

pentru prima dată în istorie, iar „alb-albaștrii” pleacă la luptă în noul sezon cu un moral foarte bun. Oltenii au trecut de campioana CFR Cluj la loviturile de departajare și așteaptă cu încredere duelurile din Liga 1.

ADVERTISEMENT

La nici 24 de ore distanță de partida cu CFR, Pe terenul de la cantonamentul din „Lunca Jiului”, trupa lui Marinos Ouzounidis a câștigat cu 7-0 amicalul cu Pandurii Târgu Jiu.

Nepotul lui Ilie Balaci, explozie de bucurie la prima Supercupă câștigată de Universitatea Craiova: „Am înnebunit când am văzut că Mirko a apărat”

Trofeul Supercupei României îi lipsea Universității Craiova din palmares, iar acest lucru i-a împins pe jucătorii Științei să-l cucerească. Campioana României și deținătoarea Cupei României nu au prestat un fotbal prea spectaculos, dar loviturile de departajare a creat emoții de nedescris.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu a fost în lot pentru această partidă, , nepotul marelui fotbalist Ilie Balaci, a stat cu sufletul la gură în momentul în care colegii săi executau penalty-urile decisive: „Am trecut printr-un roller coaster de emoții. Am trecut prin toate. Când am văzut că Mirko a apărat penalty-ul lui Omrani am înnebunit. Familia Balaci a câștigat un nou trofeu prin mine, dar o să mai urmeze foarte multe.

M-a felicitat fratele meu, dar m-a tras și puțin de urechi. Mi-a zis că m-am bucurat de parcă aș fi jucat eu toate cele 90 de minute. Așa e el și are încredere în mine. Ar fi ceva incredibil dacă aș câștiga titlul la 17 ani, dar e drum lung până acolo.

ADVERTISEMENT

Probabil că a fost și mâna bunicului că am câștigat. El a fost pe stadion când Craiova a bătut-o pe Dinamo la penalty-uri, iar acum am fost eu și am câștigat iar.

Vom vedea dacă sunt talisman pentru Universitatea. Am primit la fel de multe mesaje de felicitare ca la debutul meu în Liga 1. Cel mai surprinzător mesaj pe care l-am primit a fost de la Cosmin Gângioveanu, cel care a jucat la FCU, m-am bucurat,” a declarat tânărul fotbalist de doar 17 ani. „Ati” a reușit să înscrie și primul gol pentru echipa mare a Universității în amicalul cu Pandurii.

ADVERTISEMENT

Jovan Markovic: „Am avut și noroc, dar norocul face parte din joc.” De ce nu a câștigat U Craiova titlul până acum

Jovan Markovic a fost unul dintre executanții Științei la loviturile de departajare. A intrat în ultimul minut al disputei de pe „Arena Națională” și a fost ales de să execute: „Nu contează cine marca sau cine rata, contează că am câștigat până la urmă. Cu noroc, dar norocul face parte din joc și asta contează.

Emoții cred că am avut toți, a fost un meci cu un trofeu pe masă, dar mă bucur că am înscris. Eu cred că un penalty se ratează, nu se apără. Am trăit meciul la intensitate maximă. Normal că aș fi vrut să câștigăm în timpul jocului, dar este bine că am făcut-o la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Eu cred că titlul a fost posibil în fiecare an, dar ne-am încurcat cu echipe foarte mici și astea ne-a îndepărtat de titlu. Eu cred că suntem mai puternici în acest an. Ne-am pregătit foarte bine în cantonament și așteptăm sezonul. Suntem o echipă foarte frumoasă. Noi jucăm cu orice echipă de la egal la egal,” a declarat jucătorul de 20 de ani.