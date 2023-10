Nepotul lui Ilie Balaci, dezamăgit de Universitatea Craiova: “Nu mai am cuvinte să spun! Meritam mai multe şanse”

Nu este liniște la Universitatea Craiova. Unul dintre jucătorii echipei se plânge de minutele primire și se gândește să plece de la

Atanas Trică, supărat

, este supărat că primește puține minute la Craiova și consideră că, la vârsta lui, merita mai multă încredere. El spune că își face treaba foarte bine acolo unde este trimis, dar crede că ar merita să joace deși este conștient că există atacanți buni la echipă.

”La club, nu prea știu ce să spun, nu prea mai a cuvinte. Sunt dezamăgit că nu primesc șanse. Am tot fost trimis la echipa a doua, mi-am făcut șansa acolo, am dat gol meci de meci. Consider că merit și eu mai multe șanse.

Îi las pe antrenori să decidă. Sunt atacanți mult mai buni decât mine, mai experimentați. Eu îmi fac treaba unde sunt trimis. V-am spus ce simt eu, să nu fiu luat că cerșesc minute. Îmi aștept momentul, ca orice alt jucător.

(n.r. Te gândești să pleci?) Rămâne de văzut. Sunt puțin supărat, nici nu aveam drept de joc în Youth League. Vom vedea din iarnă ce se va întâmpla.

Cu domnul Papură am o relație foarte bună pentru că el, până să plece Reghecampf, a fost la echipa a doua antrenor. Am avut meciuri foarte bune alături de el. Vom avea o discuție.

Nu știu ce să zic, e normal, orice jucător e dezamăgit când nu prinde minute. Sunt dezamăgit, orice jucător vrea să joace. E mult mai grav dacă nu dorești să joci.

Nu pot să spun că puteam să fac în anumite meciuri diferența, dar cred că puteam să joc. Îmi doresc să joc la un nivel cât mai bun. Am avut discuții, rămâne de văzut dacă va fi o ofertă, inclusiv din liga a doua, nu aș refuza un împrumut pe șase luni”, a spus Atanas Trică, la FANATIK SUPERLIGA.

Atanas Trică a jucat trei meciuri în acest sezon la Universitatea Craiova. Atacantul de 19 ani a adunat 123 de minute în acest sezon. Are, în total, șapte meciuri jucate și un gol pentru Craiova.

La aceste cifre se adaugă și rezultatele din perioada CSA Steaua, 19 meciuri și trei goluri. A jucat pentru ”militari” în sezonul 2022-2023, împrumutat de la Universitatea Craiova.

Are o moștenire fotbalistică imensă: este nepotul marelui Ilie Balaci și fiul lui Eugen Trică, fost jucător la CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova ori fost antrenor la CFR Cluj sau FCU Craiova, actualmente principal la Gloria Băneasa.

